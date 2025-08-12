“Premio Locarno Città della Pace” al regista Mohammad Rasoulof
Il regista iraniano Mohammad Rasoulof ha ricevuto il primo “Premio Locarno Città della Pace” per il suo cinema impegnato e poetico, in occasione del centenario del Patto di Locarno e della Giornata della Diplomazia promossa dal Festival.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
Il primo “Premio Locarno Città della Pace” è stato consegnato lunedì al regista iraniano Mohammad Rasoulof. Lo ha annunciato in una nota il Locarno Film Festival, che ha conferito il nuovo riconoscimento in occasione dei 100 anni dal Patto di Locarno.
Il premio è stato attribuito nell’ambito della Giornata della Diplomazia, promossa dal Festival, e intende onorare figure del mondo culturale che si sono distinte nella promozione della pace, della diplomazia e del dialogo tra i popoli, scrive l’ufficio stampa della rassegna cinematografica.
Conferito con cadenza biennale, il premio nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Locarno quale città simbolo del dialogo e della convivenza pacifica e per marcare il centenario del Patto di Locarno del 1925, passaggio cruciale della diplomazia europea del Novecento, prosegue la nota.
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Locarno lancia un premio per la pace
Questo contenuto è stato pubblicato al
In occasione del 100° anniversario della “Conferenza di Locarno”, la città di Locarno ha lanciato un premio per la pace in collaborazione con il Festival del cinema.
La scelta è ricaduta su Mohammad Rasoulof, autore di un cinema poetico e politico, che esplora con forza e profondità i temi della libertà, della responsabilità individuale e della dignità umana. Con film come “Il male non esiste” (“There Is No Evil”, Orso d’Oro alla Berlinale) e “Il seme del fico sacro” (Premio Speciale della Giuria a Cannes 2024 e presentato in Piazza Grande a Locarno77), Rasoulof ha saputo coniugare rigore formale e impegno civile, viene evidenziato.
Lo scorso anno il regista è stato condannato in Iran a otto anni di carcere e alla fustigazione. Poco prima dell’arresto, è riuscito a fuggire dal Paese.
Tra i membri della giuria di questa prima edizione c’è l’ex consigliera federale Ruth Dreifuss. Oltre all’ex ministra ginevrina, anche Laura Sadis, già Consigliera di Stato e consigliera nazionale, nonché il sindaco della Città di Locarno Nicola Pini, come pure il presidente onorario del Festival Marco solari e l’attuale CEO Raphaël Brunschwig.
Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
La pandemia di coronavirus non ha influito sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici in Svizzera. Secondo un nuovo studio, al contrario di quanto osservato all'estero, le diagnosi non hanno subito ritardi rilevanti ai fini della prognosi.
Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il tempo concesso sugli schermi ai bambini è motivo di litigi nel 55% delle famiglie in Svizzera. Il 46% dei genitori trova difficile far rispettare i limiti definiti e il 51% ha difficoltà nell'impedire l'accesso a determinate app o piattaforme.
Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record
Questo contenuto è stato pubblicato al
Grazie allo sforzo di numerosissimi volontari - muniti di droni equipaggiati con termocamere - in tutta la Svizzera è stato possibile sottrarre migliaia di cuccioli di caprioli dalle lame delle falciatrici.
Dazi USA, Ignazio Cassis punta a nuovo round negoziale
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo una pausa di riflessione, sarà necessario un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti sui dazi doganali: lo ha dichiarato oggi il capo del DFAE Ignazio Cassis, a margine di un incontro con il ministro degli esteri del Regno Unito David Lammy a Locarno.
Deficit di 750 milioni nel 2024 per gli ospedali svizzeri
Questo contenuto è stato pubblicato al
Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato una perdita complessiva di 750 milioni di franchi. Nonostante l'aumento del fatturato e delle tariffe, più della metà ha dovuto fare i conti con risultati operativi negativi al netto degli ammortamenti.
Nestlé Waters respinge le insinuazioni sulla presenza di microplastiche nelle sue acque
Questo contenuto è stato pubblicato al
Dopo rivelazioni del sito francese Mediapart, secondo cui le acque Contrex e Hépar sarebbero contaminate da microplastiche, Nestlé Waters prende posizione e respinge con vigore le affermazioni.
Moutier si prepara al passaggio al Giura con guida, hotline e sportello unico
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le autorità di Moutier e del Canton Giura istituiscono una guida, una hotline telefonica e uno sportello unico per la popolazione della cittadina. L'obiettivo è garantire una transizione agevolata nell'ambito del cambio di appartenenza cantonale.
Aviazione, “Va negoziata un’esenzione dai dazi con gli USA”
Questo contenuto è stato pubblicato al
È probabile che l'UE e il Regno Unito ottengano una deroga dai dazi americani. È quanto affermato da Hansueli Loosli, presidente del Cda di Pilatus, che chiede alla politica di negoziare rapidamente un'esenzione doganale per l'aviazione civile svizzera.
Le aziende farmaceutiche non prevedono taglio impieghi in Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Gli investimenti aggiuntivi negli Stati Uniti non comporteranno una riduzione dei posti di lavoro in Svizzera. È quanto affermato dal colosso farmaceutico Roche, che prevede un numero di dipendenti stabile nell'anno in corso. Analoga la posizione di Novartis.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.