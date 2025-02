Locarno lancia un premio per la pace

Laanciato in occasione del centenario della firma del Patto di Locarno. locarnocittadellapace.ch

"Locarno Città della Pace" verrà assegnato ogni due anni in occasione del Festival del film.

2 minuti

Keystone-ATS

In occasione del 100° anniversario della “Conferenza di Locarno”, la città di Locarno ha lanciato un premio per la pace in collaborazione con il Festival del cinema. Il premio sarà consegnato per la prima volta in agosto. All’inizio di ottobre si terrà anche una giornata ufficiale di commemorazione.

“Abbiamo tutti bisogno di pace”, ha dichiarato giovedì il sindaco della città Nicola Pini in apertura di una conferenza stampa. Ha quindi senso riflettere e parlare di pace nell’ambito del centenario della Conferenza di Locarno del 1925, ma con uno sguardo al futuro, ha spiegato Pini.

Il Premio “Locarno Città della Pace” Collegamento esternoverrà assegnato ogni due anni in occasione della tradizionale “Giornata della diplomazia” del festival cinematografico. Tuttavia, Nicola Pini ha risposto all’agenzia di stampa Keystone-SDA quando gli è stato chiesto chi riceverà il primo Premio.

La giornata ufficiale di commemorazione si terrà il 4 ottobre al Palacinema di Locarno alla presenza di rappresentanti della politica e della diplomazia. Secondo gli organizzatori, sono previste anche mostre storiche, installazioni multimediali, conferenze internazionali, concerti e spettacoli teatrali.

“Un applauso di sollievo”

L’obiettivo della Conferenza di Locarno, tenutasi dal 5 al 16 ottobre 1925, era quello di concludere un accordo per stabilizzare la pace in Europa. Si concluse il 16 ottobre 1925 con il riconoscimento dei confini tra Francia e Germania stabiliti nel Trattato di Versailles. La Germania fu quindi ammessa alla Società delle Nazioni e iniziò un periodo di distensione in Europa. Negli anni successivi alla conferenza, in Europa si parlò ripetutamente di “spirito di Locarno”.

Quando i diplomatici lasciarono il Palazzo del Pretorio nel centro di Locarno dopo aver firmato i trattati 100 anni fa, una “folla di persone” li circondò e li applaudì, ha spiegato ai media Rodolfo Huber, archivista della città. “Era anche un applauso di sollievo”.