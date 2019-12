Da quando il digitale terrestre è stato chiuso, la televisione svizzera non è più visibile all'estero. Ma qualcosa sta cambiando. In Francia infatti sarà ancora possibile vedere la televisione svizzera. A quali condizioni? E in Italia? Vediamo come stanno le cose.

(© Keystone / Anthony Anex)

Era il 3 giugno di quest'anno. La SRG-SSR spegneva il digitale terrestre. Costi di distribuzione troppo alti per un misero 2% che usava ancora questa tecnologia in Svizzera. Morale: 10 milioni di franchi in meno per la SSR costretta da tempo a risparmiare.

Peccato che migliaia di persone, in Italia, in Germania, in Austria e in Francia, fino ad allora avevano beneficiato del cosiddetto "effetto overspill". Ovvero del naturale sconfinamento del segnale oltre confine. Una situazione ben nota e tollerata da tutti.



In Francia non ci stanno. Tanti infatti gli svizzeri che vivino a ridosso del confine. Allora qualcosa sta cambiando... Vediamo il servizio del Tg.







tv La televisione svizzera in lingua francese ancora disponile per la Francia di confine

E per l'Italia? Se le cose stanno così in Francia come potrebbe cambiare la situazione in Italia??Come si potrebbe trovare una soluzione? Ecco le riposte del consigliere di stato ticinese Christian Vitta sempre al Tg

ti E per l'Italia come funziona?





tvsvizzera.it/fra con RSI

