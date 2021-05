Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Sia i sostenitori del sì che quelli del no alle iniziative sui pesticidi si dicono dalla parte delle api. Chissà cosa voterebbero loro? Keystone / Anthony Anex

La Giornata mondiale delle api, che ha luogo il 20 maggio, è stata sfruttata in Svizzera da favorevoli e contrari alle iniziative agrarie, in votazione il 13 giugno. I contadini si descrivono come protettori di questi insetti, mentre gli apicoltori lanciano l'allarme.

Un comitato di apicoltori, nel corso di una manifestazione sulla Piazza federale a Berna, ha descritto la situazione delle api come allarmante: l'agricoltura intensiva uccide gli insetti impollinatori.

La metà di tutti gli insetti in Svizzera - non solo le api quindi - sarebbe minacciata. Sotto accusa sono in particolare sostanze come i neonicotinoidi, ma anche i fungicidi e gli erbicidi, che finiscono nell'acqua. Per tutti questi motivi il comitato degli apicoltori invita la popolazione ad approvare sia l'iniziativa "Acqua potabile pulita" che quella sui pesticidi.

Un doppio "no" dai contadini

Opposta la posizione dell'Unione svizzera dei contadini, che attraverso un comunicato stampa si oppone a entrambe le iniziative, considerate controproducenti.

Proprio il testo sull'acqua potabile metterebbe infatti in pericolo le api: attualmente - spiegano gli agricoltori - attraverso le sovvenzioni vengono messe a disposizione apposite aree per questi insetti, ma se l'iniziativa venisse approvata, tali finanziamenti sarebbero messi in discussione e quindi anche gli spazi per le api.

Questa discussione è solo uno degli ultimi segnali di una campagna particolarmente infiammata, come non se ne vedevano da anni. I dettagli in questo articolo di swissinfo.ch.

Anche api selvatiche

In occasione della Giornata mondiale, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sottolineano che non ci sono solo le api da miele, ma anche quelle selvatiche, che svolgono un ruolo insostituibile come impollinatori di piante coltivate e spontanee. In Svizzera se ne contano più di 600 specie, ma con popolazioni in netto calo.

Sul territorio elvetico - continua l'UFAM - oltre un terzo delle specie di api presenti è strettamente legato a specifiche piante. La progressiva presenza di edifici, infrastrutture e terreni annessi, oltre che l'agricoltura intensiva, rendono difficile la sopravvivenza di queste api.





tvsvizzera.it/Zz/ats con RSI (TG del 20.05.2021)

