In poche settimane, Lino Peverada ha venduto 500 pannelli protettivi a ditte e ristoranti. La richiesta è enorme e a dimostrarlo sono anche i dati sulle importazioni dell'Amministrazione federale delle dogane che testimoniano come negli ultimi due anni, la Confederazione non ha mai importato così tanto plexiglas: a marzo sono state raggiunte le 470 tonnellate e problemi di rifornimento, per ora, non ce ne sono stati.

“Abbiamo dovuto tappare i buchi causati dalla diminuzione delle comanda abituali e quindi abbiamo sviluppato e adattato i nostri prodotti per queste applicazioni di protezione in plexiglas”, ci spiega.

La richiesta di protezioni in plexiglas, o polimetilmetacrilato, è letteralmente esplosa con la riapertura di negozi, ristoranti e altre attività, in precedenza chiuse per contrastare la pandemia di Covid-19. Stando ai dati di alcune ditte specializzate in questo materiale, le ordinazioni sono quadruplicate negli ultimi due mesi. Diverse piccole medie imprese, solitamente attive nella metalmeccanica, hanno così reinventato la loro attività. Come quella di un giovane imprenditore ticinese, Lino Peverada, insediatosi a Marly, nel Canton Friburgo, che ha raccolto la sfida con un certo successo.

