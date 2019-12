Il teologo Thomas Wolfer ha iniziato ad allestirlo vent'anni fa, dopo aver ricevuto una stalla da suo padre. "Ho messo pietra su pietra, ho unito sassolini di uno, di due centimetri, ci vuole tempo e pazienza, bisogna aspettare che la colla si asciughi – racconta alla Radiotelevisione svizzera. Per una piccola casa ci vogliono dalle sei alle dieci ore, per quelle più grandi 20 o anche di più".

Il presepe più grande della Svizzera 26 dicembre 2019 - 10:38 Da vent'anni con pazienza certosina il teologo Thomas Wolfer allestisce un presepe che è ormai diventato il più grande della Svizzera. Un'opera che si può visitare nei locali di un'ex banca nel cantone Argovia. Il presepe non rappresenta solo la nascita di Gesù, ma racconta numerosi episodi biblici. Con 1'500 figure è ormai diventato il più grande della Svizzera. Il teologo Thomas Wolfer ha iniziato ad allestirlo vent'anni fa, dopo aver ricevuto una stalla da suo padre. "Ho messo pietra su pietra, ho unito sassolini di uno, di due centimetri, ci vuole tempo e pazienza, bisogna aspettare che la colla si asciughi – racconta alla Radiotelevisione svizzera. Per una piccola casa ci vogliono dalle sei alle dieci ore, per quelle più grandi 20 o anche di più". Quest'opera di una vita – costata anche tanti soldi, circa 100'000 franchi – si può ora ammirare nei locali di una ex banca di Fahrwangen, nel cantone Argovia.