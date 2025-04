Parte la raccolta di firme per un congedo parentale di 18 settimane

Entro ottobre 2026 i promotori di un'iniziativa che chiede un congedo parentale di 18 settimane per entrambi i genitori di un/a neonato/a dovranno raccogliere 100'000 firme per poter portare il testo alle urne.

I fautori di un congedo di 18 settimane per ogni genitore alla nascita di un figlio avranno tempo fino a inizio ottobre 2026 per raccogliere le 100’000 firme necessarie alla riuscita della loro iniziativa popolare “Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)”.

Fra i promotori, si legge nel Foglio federale, figurano anche i consiglieri nazionali Giorgio Fonio (Centro) e Greta Gysin (Verdi).

L’alleanza alla base di questa iniziativa – che riunisce rappresentanti di ambienti economici, sociali e politici (membri del Centro, dei Verdi e Verdi liberali) e dei sindacati – propone di sostituire l’assicurazione maternità e il congedo paternità con un congedo familiare di 18 settimane per ciascun genitore.

Tale congedo verrebbe finanziato con le Indennità per perdita di guadagno (APG). Per garantire che i redditi più bassi non vi rinuncino per motivi finanziari, i loro stipendi andrebbero indennizzati al 100%.

L’Alleanza, stando a quanto dichiarato lo scorso 28 novembre alla presentazione del progetto, è convinta, sulla scorta delle esperienze raccolte in altri Paesi, che ciò aumenterà la partecipazione delle madri al mercato del lavoro e il coinvolgimento dei padri nella vita familiare.

Secondo alcuni studi, il congedo familiare costerebbe un miliardo di franchi all’anno. Tuttavia, secondo, l’Alleanza le madri potrebbero tornare al lavoro più rapidamente e alcune di loro aumentare l’orario di lavoro e fare carriera. Pagando più contributi sociali e più tasse, inoltre, le spese per il congedo verrebbero ripianate dopo 20 anni.

