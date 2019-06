L'UFAE parla di fallimento del mercato. "Nei settori critici, il libero mercato non è più in grado di compensare i ritardi nella catena di fornitura stessa a causa del numero ridotto di fornitori e dei bassi livelli di scorte presso aziende e ospedali", scriveva nel rapporto pubblicato a marzo.

L'Ufficio registra solo i problemi con medicinali di vitale importanza. Gli ospedali hanno difficoltà ad ottenere antidolorifici, antipertensivi o pillole anticoncezionali. La maggior parte di questi sono preparati "vecchi", compresi i "classici" come l'aspirina o l'ibuprofene. Una scatola di antidolorifici costa ai pazienti solo pochi franchi e le aziende non guadagnano quasi niente.

Nel caso di due vaccini, un antibiotico e altri tre farmaci, le autorità sono dovute intervenire per ovviare al blocco delle forniture. Il database Drugshortage.ch elenca attualmente 592 prodotti per i quali vi sono difficoltà di approvvigionamento. Otto vaccini e 31 farmaci non sono più disponibili.

Rimangono solo poche fabbriche in Cina che producono per il mondo intero e spesso la produzione subisce interruzioni, precisa il domenicale zurighese NZZ am Sonntag.

In Svizzera mancano sempre più spesso farmaci e le interruzioni delle forniture sono sempre più gravi. Molte aziende non producono più medicinali con brevetto scaduto perché non guadagnano abbastanza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nel paese dei colossi farmaceutici mancano medicinali 09 giugno 2019 - 13:48 In Svizzera mancano sempre più spesso farmaci e le interruzioni delle forniture sono sempre più gravi. Molte aziende non producono più medicinali con brevetto scaduto perché non guadagnano abbastanza. Rimangono solo poche fabbriche in Cina che producono per il mondo intero e spesso la produzione subisce interruzioni, precisa il domenicale zurighese NZZ am Sonntag. "La gravità delle interruzioni nelle forniture e le misure costose ad esse associate sono aumentate negli ultimi anni", afferma un rapporto pubblicato dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) nel mese di marzo. Mancano vaccini Nel caso di due vaccini, un antibiotico e altri tre farmaci, le autorità sono dovute intervenire per ovviare al blocco delle forniture. Il database Drugshortage.ch elenca attualmente 592 prodotti per i quali vi sono difficoltà di approvvigionamento. Otto vaccini e 31 farmaci non sono più disponibili. L'Ufficio registra solo i problemi con medicinali di vitale importanza. Gli ospedali hanno difficoltà ad ottenere antidolorifici, antipertensivi o pillole anticoncezionali. La maggior parte di questi sono preparati "vecchi", compresi i "classici" come l'aspirina o l'ibuprofene. Una scatola di antidolorifici costa ai pazienti solo pochi franchi e le aziende non guadagnano quasi niente. L'UFAE parla di fallimento del mercato. "Nei settori critici, il libero mercato non è più in grado di compensare i ritardi nella catena di fornitura stessa a causa del numero ridotto di fornitori e dei bassi livelli di scorte presso aziende e ospedali", scriveva nel rapporto pubblicato a marzo. La concentrazione dei siti di produzione è la causa principale dei problemi di approvvigionamento, secondo Daniel Koch, responsabile del reparto malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Quanto minore è il numero di fabbriche che producono un principio attivo, tanto più è probabile che ci saranno carenze. Alcune di queste carenze sono riscontrate da diversi anni e la crescente domanda di vaccini e antibiotici potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.