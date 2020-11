Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Isolare solo le fasce anziane della popolazione acuirebbe un problema già grave, quello della solitudine. © Keystone / Gaetan Bally

È risaputo che la mortalità legata alla pandemia di coronavirus è particolarmente elevata tra chi ha patologie preesistenti e tra la popolazione più anziana. Secondo alcuni, isolamento selettivo di queste categorie permetterebbe di ridurre drasticamente i decessi, ma è un'idea dalle conseguenze problematiche, secondo Pro Senectute. Il servizio della Radiotelevisione svizzera.

In Svizzera, circa il 90% dei decessi legati al coronavirus (in totale 2'202 dall'inizio della pandemia allo scorso lunedì) riguarda persone con più di 70 anni. Percentuale che sale a 97% se si considerano gli over 60.

Perché non intervenire con misure di isolamento ad hoc su queste persone più suscettibili? Anche la presidente della commissione Europea Ursula von der Lyen aveva rilanciato quest'idea. Tuttavia, secondo pro senectute, fondazione che si batte per i diritti, il bene e la dignità della popolazione anziana, l'idea è problematica. Prima di tutto, senza misure per le fasce più giovani, anche tra loro aumenterebbero contagi e ricoveri.

In secondo luogo, oltre il 40% di chi lavora in Svizzera può farlo grazie all'aiuto dei famigliari, sottolinea la fondazione, in particolare dei nonni che si occupano dei nipoti. Si tratta inoltre di 2 milioni e mezzo di persone che contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'economia e che non potrebbero più spendere i loro soldi in attività ricreative e culturali da cui dipendono gli introiti di moltissimi lavoratori. Infine, il problema più grande resta quello sociale della solitudine, un aspetto già molto delicato in una situazione normale.

tvsvizzera.it/Zz con RSI (TG del 03.10.2020)