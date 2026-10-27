Oggi in Svizzera

“Roman Huber s’inserisce in una genealogia di battitori solitari che negli ultimi decenni hanno segnato la politica svizzera con le loro iniziative popolari“, scrive la NZZ. Il quotidiano cita ad esempio Franz Weber, autore dell’iniziativa sulle residenze secondarie, approvata di misura nel 2012. La differenza tra Weber e Huber: quest’ultimo era quasi sconosciuto al grande pubblico prima della sua iniziativa sui fuochi d’artificio, mentre l’attivista ambientalista era già noto prima della sua proposta.

Nonostante il nome di spicco di Weber, fu necessario stringere alleanze per portare l’iniziativa al successo. Diversa è stata l’esperienza di Franziska Herren. Durante tutta la campagna di voto è rimasta una figura isolata, senza grandi alleanze; sia la sua iniziativa sull’alimentazione sia quella sull’acqua potabile sono state nettamente respinte alle urne.

Nella configurazione “uno contro tutti” è invece riuscito a vincere Thomas Minder con la sua iniziativa contro le retribuzioni abusive, approvata dalla popolazione nel 2013. “Minder è riuscito nell’impresa di raccogliere dietro di sé schieramenti politici diametralmente opposti”, scrive la NZZ. Se sarà così anche per l’iniziativa sui fuochi d’artificio lo scopriremo il 29 novembre.