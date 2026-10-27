Parole giovanili della Svizzera italiana: aura, chill e crazy

Parole giovanili della Svizzera italiana: aura, chill e crazy Keystone-SDA

Sono "aura", "chill" e "crazy" le parole giovanili scelte per il 2026 nella Svizzera italiana, termini che riflettono la visione del mondo e le dinamiche sociali degli adolescenti.

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Keystone-ATS

“Aura”, “chill” e “crazy”: sono queste le parole giovanili del 2026 nella Svizzera italiana: riflettono lo sguardo degli adolescenti sul mondo e sui cambiamenti della società. La selezione dei termini è stata organizzata per la prima volta quest’anno e ha coinvolto tutte e quattro le lingue nazionali.

Ragazze e ragazzi dai 13 ai 20 anni provenienti da tutte le regioni del Paese hanno proposto le parole candidate per la prima edizione della “Parola giovanile dell’anno in Svizzera”. Nella Svizzera italiana, una giuria composta da giovani ha selezionato le tre parole preferite tra tutte quelle proposte, ha comunicato martedì la Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW).

Il termine “aura”, al primo posto, viene usata per descrivere il carisma, il fascino che una persona comunica attraverso il proprio atteggiamento e la propria presenza. Avere aura significa possedere quel particolare magnetismo che rende qualcuno sicuro di sé, intrigante. Si usa anche per prendere in giro qualcuno per qualcosa di imbarazzante. Sui social ci sono i cosiddetti “aura points”, i “punti aura”, come se ogni comportamento facesse guadagnare o perdere punti rispetto al proprio carisma.

La parola “chill”, in seconda posizione, che in inglese significa letteralmente “freddo”, nel linguaggio informale viene utilizzata per esprimere uno stato di calma e tranquillità. Essere “chill” significa, quindi, sapersi rilassare, evitare inutili tensioni e affrontare le situazioni con serenità, senza lasciarsi sopraffare dallo stress.

Infine, al terzo rango, si colloca “crazy”: il termine che in inglese vuol dire “pazzo” o “folle” nel linguaggio informale o nello slang giovanile viene utilizzato per descrivere persone, situazioni o esperienze che si distinguono per la loro particolarità, intensità o imprevedibilità. A seconda del contesto può significare “incredibile”, “assurdo”, “esagerato” oppure fuori dal comune. E una parola molto diffusa sui social network.

E nelle altre regioni linguistiche?

Per quanto riguarda le altre regioni linguistiche, le parole giovanili del 2026 nella Svizzera romancia sono al primo posto “bursa” (letteralmente portafoglio, è una forma ironica per indicare l’idiota, l’imbecille, il tonto), al secondo posto “lascha cuschinar el” (invita a lasciare che una persona continui a fare ciò che sta facendo, perché potrebbe riuscire bene e impressionare gli altri.) e al terzo posto “spido” (significa “veloce”, “rapido” e si usa per descrivere una persona o un’azione che procede a tutta velocità).

Nella Svizzera francofona abbiamo al primo posto “goumin” (esprime una delusione amorosa o il dolore che si prova quando una relazione finisce), al secondo posto “pain” (letteralmente: pane, ma nel linguaggio informale è un ragazzo attraente) e al terzo posto battle d’aura (indica una sfida a chi ha più carisma, più fascino).

Nella Svizzera tedesca invece i termini giovanili scelti in ordine dal primo al terzo posto: “Würd mi” (esprime irritazione o fastidio), “nöd so deep” (vuol dire che un fatto, una situazione non hanno un grande significato e quindi non sono da analizzare troppo) e infine “peak” (si dice quando si ottiene un grande risultato).

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