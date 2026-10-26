Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
Netflix dovrebbe prendere appunti: il briefing di questo lunedì ha tutti gli ingredienti di un dramma avvincente, da polemiche in tribunale e lotte politiche intestine, fino a una profonda ristrutturazione in una delle aziende più emblematiche della Svizzera.
Dietro i titoli, però, si celano questioni serie sull'indipendenza della magistratura, sull'incertezza economica e su inquietanti accuse di sfruttamento sessuale che coinvolgono un'organizzazione umanitaria.
Saluti soleggiati da Berna.
Il Tribunale federale svizzero è alle prese con questioni d’indipendenza, imparzialità e responsabilità giudiziaria in seguito alle rivelazioni su una relazione tra i giudici Yves Donzallaz e Beatrice van de Graaf. Nuove rivelazioni hanno ora messo in luce come la più alta corte della Svizzera sia nel mezzo di una profonda crisi. “La caotica telenovela continua”, scrive il quotidiano Le Temps nella sua sintesi.
All’inizio di questo mese, Donzallaz avrebbe visitato l’ufficio del collega Bovey per discutere di procedimenti in corso. Dopo uno scambio di promemoria interni sulla visita, Donzallaz ha chiesto la ricusazione di Bovey, accusandolo di aver reagito in modo inappropriato e mettendo in dubbio la sua capacità di gestire con imparzialità le domande di revisione. Il Tribunale federale ha respinto la richiesta.
Nell’ultimo colpo di scena, il presidente del Tribunale federale François Chaix non ha ottenuto la fiducia dei suoi pari nella sua candidatura per la rielezione alla presidenza dell’istituzione. I giudici hanno invece inaspettatamente sostenuto Thomas Müller in uno scrutinio segreto, nonostante Müller non avesse dichiarato pubblicamente la sua candidatura.
Dietro il dramma giudiziario si celano conseguenze di vasta portata, che potrebbero minare la fiducia nella più alta corte svizzera. In primo luogo, i casi decisi da collegi che includevano Donzallaz o van de Graaf potrebbero essere riesaminati per il timore che la corte potesse non essere stata costituita correttamente. In secondo luogo, su scala più ampia, il Parlamento svizzero eleggerà i giudici federali alla fine di quest’anno per il prossimo mandato di sei anni, dal 2027 al 2032. Sia Donzallaz che van de Graaf si ricandidano.
Un’altra elezione da seguire da vicino è quella del nuovo o della nuova rappresentante dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) in Consiglio federale. Il più grande partito svizzero ha inizialmente faticato a trovare persone disposte a farsi avanti ma, venerdì, erano otto i nomi proposti. Ora inizia l’esame approfondito e, forse, qualche lotta intestina politica?
Il partito che si vanta di rappresentare il ceto medio, gli agricoltori e le agricoltrici e la classe operaia ha presentato candidate e candidati con solidi percorsi accademici. Cinque delle otto persone in lizza per la successione di Guy Parmelin hanno studiato legge, scrive il Blick nella sua analisi.
Durante il fine settimana, Céline Amaudruz ha attirato particolare attenzione. Diversi media, soprattutto nella Svizzera tedesca, hanno criticato i suoi numerosi impegni professionali. Domenica, la stampa svizzero-tedesca ha evidenziato le sue quattro posizioni retribuite e i tre mandati in Consigli di amministrazione (CdA), mettendo in dubbio la sua disponibilità di tempo in aggiunta agli impegni non politici esistenti. Amaudruz ha risposto affermando che le critiche “rafforzano la mia determinazione”. Parlando alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, il parlamentare Jean-Luc Addor è intervenuto in sua difesa: “C’è, non dobbiamo negarlo, una certa condiscendenza da parte dei nostri colleghi e delle nostre colleghe di lingua tedesca nei confronti degli svizzeri e delle svizzere di lingua francese e italiana”.
Nel frattempo, mentre i candidati e le candidate ufficialmente nominati affrontano il normale processo di verifica, in attesa dietro le quinte qualora nessuna candidatura emergesse con forza sufficiente, c’è Thomas Aeschi, un parlamentare del canton Zugo. Secondo il politologo Adrian Vatter, intervistato dal portale Nau.ch, Aeschi è il favorito dell’UDC. Ma il Tages-Anzeiger riporta che, in quanto esponente della linea dura, è consapevole che le sue possibilità di essere eletto dall’Assemblea federale sono relativamente scarse.
L’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere (MSF) è accusata di non aver informato adeguatamente le autorità svizzere sull’entità delle denunce di abusi sessuali nei confronti del suo personale in Ciad. Le accuse hanno spinto la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a sospendere i finanziamenti all’organizzazione.
Secondo la NZZ am Sonntag, un’indagine interna di MSF ha rivelato 59 denunce di violenza e sfruttamento sessuale, che coinvolgono in particolare donne e ragazze fuggite dal vicino Sudan. 18 membri del personale sono stati licenziati, tra cui sei persone impiegate presso la sezione svizzera dell’ONG. Il quotidiano descrive le accuse come “sfruttamento sessuale diffuso”, aggiungendo: “Denaro, lavoro o aiuti umanitari in cambio di sesso: i membri del personale avrebbero approfittato dell’angoscia delle donne e delle ragazze rifugiate”.
Anche il Governo federale svizzero e il Dipartimento degli affari esteri sono oggetto di critiche per non aver risposto prontamente alle accuse sollevate per la prima volta nel novembre 2024. Solo nel febbraio 2026 rappresentanti della DSC e di MSF si sono incontrati per discutere della protezione contro lo sfruttamento sessuale.
Secondo il Dipartimento degli affari esteri, MSF ha violato i suoi obblighi contrattuali di notifica. La sfiducia nei confronti dell’ONG è “ora immensa all’interno della Confederazione”, scrive la NZZ. MSF ha da allora riconosciuto i propri errori. La Confederazione sta valutando ulteriori sanzioni e un’indagine esterna.
Un invito di prima mattina da parte del gigante dei supermercati Migros ha convocato i giornalisti e le giornaliste a una conferenza stampa poche ore dopo. Durante l’incontro con i media, Migros ha annunciato una profonda ristrutturazione e le dimissioni del CEO del Gruppo Migros Mario Irminger e del CEO dei supermercati Peter Diethelm.
Entrambi i dirigenti prevedono di dimettersi a metà 2027, nel periodo in cui i soci e le socie della cooperativa dovranno votare su una fusione che consoliderà le dieci cooperative regionali in un’unica cooperativa di gruppo. La nuova entità fungerebbe da organizzazione ombrello per le sette unità operative, che continuerebbero a operare in modo indipendente.
Tutti gli organi direttivi hanno espresso un sostegno unanime al piano di ristrutturazione. “Oggi è un giorno storico”, ha dichiarato la presidente di Migros Ursula Nold. “Migros sta compiendo il passo per diventare la Cooperativa del Gruppo Migros. Dieci cooperative diventano una sola”.
Mentre i media avevano precedentemente ipotizzato che la ristrutturazione avrebbe potuto portare a circa 3’000 tagli di posti di lavoro, Migros ha smentito queste notizie. In conferenza stampa, il CEO Mario Irminger ha dichiarato che non sono previsti licenziamenti prima della metà del 2028, quando la nuova struttura dovrebbe essere operativa.
Swissinfo si è classificata come la migliore piattaforma di notizie online della Svizzera nell’ultima classifica sulla qualità dei media stilata dal Centro di ricerca per la sfera pubblica e la società (fög) dell’Università di Zurigo.
Con un punteggio di 7,7 su 10 – in crescita di 0,2 punti rispetto allo scorso anno – Swissinfo si è classificata al primo posto nella graduatoria delle piattaforme di notizie online svizzere. La valutazione si è basata su campioni casuali di copertura mediatica nelle lingue nazionali svizzere e in inglese. Swissinfo ha ottenuto risultati particolarmente buoni in due aree chiave: professionalità e contestualizzazione.
Questo riconoscimento giunge in un momento in cui le preoccupazioni per la disinformazione continuano a crescere in Svizzera. Secondo l’Annuario 2026 sulla qualità dei media del fög, il 56,5% della popolazione svizzera considera ormai le fake news un grave problema sociale. Nel frattempo, il 42% è classificato come “carente di informazione”, nel senso che segue raramente l’attualità o si affida a informazioni frammentate provenienti dai social media.
I ricercatori e le ricercatrici sottolineano che il consumo di giornalismo di qualità rimane la protezione più efficace contro la disinformazione, mentre l’affidarsi esclusivamente ai social media non offre tale protezione.
Lo studio ha anche riscontrato un forte sostegno al servizio pubblico radiotelevisivo, con il 57,7% delle persone intervistate che considera i servizi della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) importanti o molto importanti.
Foto del giorno
La fine di un’era: la leggendaria villa Escher, vecchia di 200 anni e sede del ristorante Belvoirpark di Zurigo, ha chiuso i battenti e il suo inventario è stato messo in vendita. Qui è raffigurata una selezione di posate incise. Più di 100 persone si sono messe in coda per la liquidazione, anche se molte sono venute semplicemente per un viaggio nei ricordi.
Dal 1925 al 2022, l’associazione svizzera di categoria GastroSuisse ha formato i professionisti e le professioniste della ristorazione presso il ristorante Belvoirpark. Molti ex apprendisti, apprendiste e dipendenti sono tornati per rivivere il passato e, forse, per portare a casa un piccolo pezzo della propria storia come ricordo.
Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic
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