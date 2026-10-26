Oggi in Svizzera

Una candidata ufficiale e uno non ancora del tutto impegnato nella corsa alla successione di Guy Parmelin: i parlamentari Céline Amaudruz (a sinistra) e Thomas Aeschi (a destra) camminano a fianco di Parmelin, che detiene la presidenza di turno della Svizzera, in occasione dei colloqui di Von Wattenwyl a Berna l’8 maggio 2026.

Un’altra elezione da seguire da vicino è quella del nuovo o della nuova rappresentante dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) in Consiglio federale. Il più grande partito svizzero ha inizialmente faticato a trovare persone disposte a farsi avanti ma, venerdì, erano otto i nomi proposti. Ora inizia l’esame approfondito e, forse, qualche lotta intestina politica?

Il partito che si vanta di rappresentare il ceto medio, gli agricoltori e le agricoltrici e la classe operaia ha presentato candidate e candidati con solidi percorsi accademici. Cinque delle otto persone in lizza per la successione di Guy Parmelin hanno studiato legge, scrive il Blick nella sua analisi.

Durante il fine settimana, Céline Amaudruz ha attirato particolare attenzione. Diversi media, soprattutto nella Svizzera tedesca, hanno criticato i suoi numerosi impegni professionali. Domenica, la stampa svizzero-tedesca ha evidenziato le sue quattro posizioni retribuite e i tre mandati in Consigli di amministrazione (CdA), mettendo in dubbio la sua disponibilità di tempo in aggiunta agli impegni non politici esistenti. Amaudruz ha risposto affermando che le critiche “rafforzano la mia determinazione”. Parlando alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, il parlamentare Jean-Luc Addor è intervenuto in sua difesa: “C’è, non dobbiamo negarlo, una certa condiscendenza da parte dei nostri colleghi e delle nostre colleghe di lingua tedesca nei confronti degli svizzeri e delle svizzere di lingua francese e italiana”.

Nel frattempo, mentre i candidati e le candidate ufficialmente nominati affrontano il normale processo di verifica, in attesa dietro le quinte qualora nessuna candidatura emergesse con forza sufficiente, c’è Thomas Aeschi, un parlamentare del canton Zugo. Secondo il politologo Adrian Vatter, intervistato dal portale Nau.ch, Aeschi è il favorito dell’UDC. Ma il Tages-Anzeiger riporta che, in quanto esponente della linea dura, è consapevole che le sue possibilità di essere eletto dall’Assemblea federale sono relativamente scarse.