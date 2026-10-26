La Svizzera sospende i fondi a Medici senza frontiere dopo denunce di sfruttamento sessuale

MSF ha licenziato 18 membri del personale a seguito di un’indagine interna su accuse di sfruttamento sessuale di donne e ragazze rifugiate in Ciad. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

A seguito di accuse per la mancata comunicazione di abusi sessuali in Ciad, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione ha sospeso un finanziamento di 1,25 milioni di franchi a Medici Senza Frontiere.

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RTS

L’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere (MSF) è accusata di non aver informato adeguatamente le autorità svizzere sull’entità delle denunce di abusi sessuali da parte del suo personale in Ciad. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha ora sospeso un finanziamento di 1,25 milioni di franchi destinato a MSF. La somma congelata rappresenta una parte dei 6,25 milioni di franchi promessi all’organizzazione per l’anno in corso.

Secondo il quotidiano NZZ am Sonntag, un’inchiesta interna di MSF ha rivelato 59 denunce di violenza e sfruttamento sessuale, che coinvolgono in particolare donne e ragazze rifugiate dal vicino Sudan. Diciotto membri del personale sono stati licenziati, tra cui sei persone impiegate presso la sezione svizzera dell’ONG.

La NZZ spiega che si tratta di uno “sfruttamento sessuale diffuso”, aggiungendo: “Denaro, lavoro o aiuti umanitari in cambio di sesso: i membri del personale avrebbero approfittato dell’angoscia delle donne e delle ragazze rifugiate”.

Il quotidiano svizzero-tedesco rileva che “il personale umanitario della Confederazione operava di fatto all’oscuro di tutto”. Sebbene la DSC avesse ricevuto i primi segnali già nel novembre 2024, si è resa conto della reale portata del problema solo in seguito agli articoli pubblicati dalla stampa nel giugno 2026 dall’agenzia di stampa AP. “Le e-mail interne rivelano ora quanto la Confederazione svizzera sia stata riluttante ad agire, pur essendo già a conoscenza dei fatti”, riporta la NZZ.

Mentre infuriano i combattimenti in Africa centrale, che dal 2023 sta vivendo una grave crisi umanitaria, centinaia di migliaia di persone fuggono dalla guerra civile in Sudan per cercare rifugio nel vicino Ciad.

La prima segnalazione del personale di MSF dalla sede centrale di Ginevra è giunta alla DSC via e-mail un venerdì di novembre del 2024, “poco prima della fine della giornata lavorativa”. Tre donne rifugiate “avrebbero descritto casi di sfruttamento sessuale in Ciad; le accuse sarebbero già oggetto di indagine”, ha dichiarato l’ONG.

Una reazione molto lenta

A metà dicembre 2024, il Dipartimento federale degli affari esteri ha concordato “che a gennaio si sarebbe tenuto un incontro con MSF”. Ma solo tra giugno e luglio 2025 il Dipartimento ha ripreso le discussioni su come gestire il caso.

Nel frattempo, decine di denunce di abusi sono state portate all’attenzione di MSF e sono state prese misure disciplinari; tuttavia, la DSC è stata tenuta all’oscuro .

Solo nel febbraio 2026 rappresentanti della DSC e di MSF “si sono incontrati per discutere della protezione contro lo sfruttamento sessuale; ancora una volta, la Confederazione non ha ricevuto nuove informazioni”.

Violazione dell’obbligo contrattuale di notifica

Quando lo scandalo è scoppiato nel giugno 2026 in seguito alle rivelazioni dell’agenzia di stampa AP, la DSC “ha preteso documenti” da MSF.

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri, MSF ha violato il suo obbligo contrattuale di notifica; la sfiducia nei confronti dell’ONG è “ora immensa all’interno della Confederazione”, scrive la NZZ. Alla fine MSF ha riconosciuto i propri errori.

La Confederazione sta valutando la possibilità di ulteriori sanzioni e di un’indagine esterna. A partire dal 2027, gli obblighi di notifica saranno inaspriti per tutte le ONG partner svizzere.





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