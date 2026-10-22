Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
mentre organizzo il mio trasloco da Berna a Zurigo, mi sto rendendo conto dell'enorme differenza di prezzo degli appartamenti tra i due cantoni. Se io ho la fortuna di poter rispettare il mio budget, un nuovo studio dimostra che per molte persone non è così. Questo, naturalmente, influisce su altre decisioni finanziarie. Analizziamo lo studio più in dettaglio qui di seguito.
Cari saluti da Berna.
Una cittadina svizzera rapita in Niger più di un anno fa è stata rilasciata insieme a una donna austriaca. Secondo le notizie dei media libici, entrambe le donne sono arrivate a Bengasi.
La 69enne svizzera viveva nella città nigerina di Agadez al momento del sequestro, insieme al marito di nazionalità libica. In un video trasmesso dall’emittente televisiva libica al-Masar, le due donne apparivano sfinite. Sedute sotto un ritratto del maresciallo Khalifa Haftar, hanno ringraziato in francese i responsabili della loro liberazione.
“Mi chiamo Claudia A. Sono svizzera. Ho 69 anni. Sono stata presa in ostaggio un anno e sei mesi fa. Ora sono felice di essere libera e ringrazio il maresciallo Khalifa Haftar e suo figlio, il generale Saddam Haftar, per tutto quello che hanno fatto per garantire la mia liberazione”, ha dichiarato.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato il rilascio, pubblicando sulla piattaforma X: “La cittadina svizzera rapita in Niger nell’aprile del 2025 è stata liberata! Attualmente sta tornando in Svizzera. Grazie a tutti i nostri partner, sia in Svizzera che all’estero, che hanno lavorato instancabilmente fin dall’inizio per ottenere il suo rilascio”. Anche il consigliere federale Ignazio Cassis ha scritto su X: “Sono sollevato e felice”.
In Svizzera, una persona su sei spende per l’affitto più di quanto raccomandato, mentre il 7% di chi possiede un’abitazione supera la soglia consigliata per i costi ipotecari.
L’aumento dei costi abitativi mette sempre più sotto pressione le economie domestiche, in particolare quelle a basso reddito. Secondo un sondaggio commissionato da Comparis, il 36% delle economie domestiche con un reddito lordo fino a 4’000 franchi spende più di un terzo delle proprie entrate per l’alloggio. Questa percentuale scende al 6% tra chi guadagna più di 8’000 franchi.
Secondo le linee guida per la gestione del budget, i costi per l’abitazione non dovrebbero rappresentare più di un terzo del reddito lordo familiare. Chi supera questo limite di spesa è costretto a tagliare altre voci, potenzialmente anche le spese sanitarie o il risparmio pensionistico, come afferma l’esperto immobiliare di Comparis Harry Büsser in un comunicato stampa.
Anche il 7% di chi possiede un’abitazione deve far fronte a costi ipotecari che superano un terzo del proprio reddito. “Chi può ancora permettersi di comprare casa nel 2026?” si chiede il portale Watson, sottolineando il ruolo crescente di eredità e donazioni nell’accesso alla proprietà immobiliare. Nel 2007, il 27% di chi ha acquistato casa aveva ricevuto un’eredità o una donazione nell’anno dell’acquisto o nei due anni precedenti. Nel 2023, questa cifra è salita al 40%.
La pressione dei costi spinge la gente a scendere in piazza: lo scorso fine settimana, nella città di Berna, diverse centinaia di persone hanno partecipato a una protesta non autorizzata. Tra le lamentele di chi manifestava vi erano l’aumento del costo della vita e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili. La Svizzera non è l’unico Paese in questa situazione: preoccupazioni e proteste simili si registrano in tutta Europa.
Una vulnerabilità di sicurezza individuata ieri nel linguaggio di programmazione PHP ha costretto aziende e organizzazioni a mettere temporaneamente offline i propri siti web. In Svizzera sono stati colpiti numerosi siti, tra cui alcune pagine dei Cantoni di Basilea Città e Ticino, nonché i portali dell’Università di Ginevra e del Politecnico federale di Losanna (EPFL).
Il problema riguarda i server che gestiscono i siti web e, secondo gli avvertimenti di esperte ed esperti di sicurezza, il pericolo potenziale è estremamente elevato. La falla potrebbe consentire a cybercriminali di assumere il pieno controllo di un sito, rubare informazioni sensibili o abusare della sua infrastruttura per lanciare attacchi informatici.
PHP è un linguaggio di programmazione utilizzato da gran parte dei siti e delle applicazioni web. Secondo l’azienda di cybersicurezza Censys, mercoledì scorso circa 55 milioni di siti web funzionavano con PHP, tra cui negozi online, portali di notizie e banche dati digitali. Si tratterebbe del più grave problema di sicurezza che ha interessato il linguaggio di programmazione in più di dieci anni, riporta Nau.ch.
La PHP Foundation ammette che le prime indicazioni del problema sono emerse durante un audit di sicurezza nel 2024, ma all’epoca non era stato risolto. La fondazione adduce come ragioni le sfide tecniche e le limitate risorse di sviluppo.
A chi gestisce i siti interessati è stato consigliato di aggiornare i propri sistemi di sicurezza o di metterli temporaneamente offline finché non potranno essere messi in sicurezza.
L’Ufficio federale della cybersicurezza non è ancora a conoscenza di attacchi che sfruttino la vulnerabilità in Svizzera. Tuttavia, afferma che un attacco non può ancora essere escluso.
Il marchio di orologi svizzero Zenith starebbe pianificando il taglio di 200 posti di lavoro e un riposizionamento nel mercato di altissima gamma per una “questione di sopravvivenza”. Dei 200 impieghi che verranno soppressi, circa 100 sono a rischio presso lo stabilimento di Le Locle, nel cantone di Neuchâtel, che ad oggi conta 196 dipendenti.
L’elenco dei fattori alla base di questa decisione è lungo: un contesto internazionale difficile, la forza del franco svizzero, le tensioni geopolitiche, i dazi doganali e un’operazione commerciale sovradimensionata. Zenith ha registrato perdite annuali fin dalla sua breve ripresa post-Covid.
Nel 2024, il gruppo del lusso LVMH, proprietario di Zenith, ha potenziato la produzione per fornire movimenti agli orologi della divisione orologiera del gruppo. Questo incremento della produzione era destinato a generare risparmi sui costi per LVMH e a offrire a Zenith un percorso di crescita in un momento di rallentamento della domanda di orologi di lusso.
La tendenza principale è chiara: la clientela sta diventando sempre più selettiva su ciò che è disposta ad acquistare. Il mercato continua a spostarsi dagli orologi più accessibili verso i segnatempo di altissima gamma. In agosto, la società di consulenza dell’industria orologiera svizzera LuxeConsult ha pubblicato un rapporto basato sui dati della Federazione dell’industria orologiera svizzera (FH), che mostra come gli orologi che rappresentano solo l’1,3% dei volumi di vendita abbiano contribuito al 75% della crescita del mercato in termini di valore.
Foto del giorno
Mercoledì, 44 persone con disabilità si sono rivolte a Palazzo federale al Consiglio federale e al Parlamento, chiedendo misure concrete per promuovere l’inclusione. In 16 petizioni, hanno sollecitato la rimozione di ostacoli amministrativi e barriere quotidiane. Presente anche questo adorabile cane da assistenza, fotografato mentre si prende una breve pausa durante le discussioni.
Tradotto dall’inglese e verificato da mrj
Articoli più popolari
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative