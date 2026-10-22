Oggi in Svizzera

La 69enne svizzera viveva nella città nigerina di Agadez al momento del sequestro, insieme al marito di nazionalità libica. In un video trasmesso dall’emittente televisiva libica al-Masar, le due donne apparivano sfinite. Sedute sotto un ritratto del maresciallo Khalifa Haftar, hanno ringraziato in francese i responsabili della loro liberazione.

“Mi chiamo Claudia A. Sono svizzera. Ho 69 anni. Sono stata presa in ostaggio un anno e sei mesi fa. Ora sono felice di essere libera e ringrazio il maresciallo Khalifa Haftar e suo figlio, il generale Saddam Haftar, per tutto quello che hanno fatto per garantire la mia liberazione”, ha dichiarato.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato il rilascio, pubblicando sulla piattaforma X: “La cittadina svizzera rapita in Niger nell’aprile del 2025 è stata liberata! Attualmente sta tornando in Svizzera. Grazie a tutti i nostri partner, sia in Svizzera che all’estero, che hanno lavorato instancabilmente fin dall’inizio per ottenere il suo rilascio”. Anche il consigliere federale Ignazio Cassis ha scritto su X: “Sono sollevato e felice”.