Liberata una cittadina svizzera rapita in Niger un anno e mezzo fa

Liberata svizzera rapita in Niger un anno e mezzo fa Keystone-SDA

Dopo un anno e mezzo di prigionia, una cittadina svizzera e una austriaca rapite in Niger sono state liberate in Libia grazie all'intervento delle forze del generale Haftar.

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Keystone-ATS

Una donna svizzera e una austriaca, rapite in Niger un anno e mezzo fa, sono state liberate e sono giunte a Bengasi, nella Libia orientale. Lo ha annunciato la notte tra mercoledì e giovedì l’emittente libica al-Masar. “Il vicecomandante in capo, il tenente generale Saddam Khalifa Haftar, è intervenuto per favorirne la liberazione, in risposta alle richieste delle loro famiglie”, ha aggiunto al-Masar sulla piattaforma X.

In un video diffuso dalla stessa emittente, le due donne sono apparse stanche e, sedute sotto un ritratto del maresciallo Haftar, hanno parlato in francese per ringraziare i loro liberatori.

“Mi chiamo Claudia Abbt. Sono di origine svizzera. Ho 69 anni. Sono stata presa in ostaggio un anno e sei mesi fa. Ora sono felice di essere libera e ringrazio il maresciallo Khalifa Haftar e suo figlio, il generale Saddam Haftar, per tutto ciò che hanno fatto per liberarmi”.

“Mi chiamo Eva Gretzmacher, sono austriaca, ho 76 anni. Ringrazio dal profondo del cuore il maresciallo Khalifa Haftar e suo figlio Saddam che ci hanno liberate. Un anno e nove mesi in ostaggio”.

La notizia è stata confermata dal Dipartimento federale degli affari esteri, che ha pubblicato un post su X.

Contenuto esterno “La ressortissante suisse enlevée au Niger en avril 2025 a été libérée ! Elle est actuellement en route pour la Suisse. Je suis soulagé et heureux. Merci à tous nos partenaires, en Suisse comme à l’étranger, qui se sont mobilisés sans relâche dès le début pour obtenir sa libération.„ — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) October 22, 2026 Collegamento esterno

La Libia è lacerata dalle divisioni sin dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011 e due governi si contendono il potere: quello guidato da Abdelhamid Dbeibah, riconosciuto dall’ONU e con sede a Tripoli, e un altro nell’est del Paese, controllato dal potente maresciallo Khalifa Haftar e dal suo clan.

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