Oggi in Svizzera

Atteso da qualche tempo, l’annuncio è arrivato questo venerdì: il consigliere federale Guy Parmelin lascerà il Governo svizzero il 31 dicembre 2026. Il presidente della Confederazione porrà così fine a undici anni trascorsi nel Consiglio federale. La sua partenza apre ufficialmente la corsa alla successione e costituisce uno dei principali eventi politici degli ultimi mesi dell’anno.

Guy Parmelin ha precisato che la sua decisione non è legata a motivi di salute. Dopo oltre un decennio in Governo, ritiene di essere giunto al termine di un ciclo politico. Il consigliere federale ha spiegato di non sentire più lo stesso “fuoco sacro” di quando ha iniziato e considera giunto il momento di cedere il testimone.

Il politico vodese era membro del Consiglio nazionale dal 2003 quando è stato eletto in Consiglio federale nel dicembre 2015. Ha diretto il Dipartimento della difesa, prima di assumere nel 2019 la guida del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. Primo esponente romando dell’Unione democratica di centro (UDC) ad accedere all’Esecutivo federale, ha esercitato per due volte la presidenza della Confederazione.

Alla domanda di Swissinfo sul momento più difficile della sua carriera governativa, Guy Parmelin ha citato senza esitazioni la pandemia di Covid-19. Ha ricordato le chiusure decise per proteggere la salute pubblica, i timori di fallimento espressi da numerosi imprenditori e i negoziati condotti per mettere rapidamente in atto i prestiti Covid. Dice di conservare il ricordo degli incontri con persone che avevano “le lacrime agli occhi” durante quel periodo eccezionale.

L’attenzione si concentra ora sulla sua successione. Poiché il seggio spetta all’UDC, il principale partito del Paese dovrebbe mantenere la propria rappresentanza in Governo. La questione è ormai capire quali personalità si candideranno e se gli equilibri regionali e linguistici giocheranno un ruolo nella scelta del Parlamento. La successione di Parmelin si profila quindi come uno dei principali eventi politici del periodo di fine anno.