Oggi in Svizzera

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “La storia ha insegnato alle svizzere e agli svizzeri a convivere con ciò che divide”.

“Un confine naturale può anche diventare un luogo d’incontro”, ha detto il presidente della Confederazione a New York. “Per esperienza sappiamo che il dialogo non è un segno di debolezza“. La Svizzera neutrale continua a offrire i suoi buoni uffici e a creare spazi per il dialogo.

Riguardo alle crescenti tensioni globali, Parmelin ha dichiarato alla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF: “Sono pragmatico. Attualmente stiamo attraversando una fase difficile“. Ma il mondo non sta fermo, è in continuo movimento.

Anche per il ministro degli esteri Ignazio Cassis, il rafforzamento della collaborazione è al centro della sua visita a New York. Cassis partecipa a circa 20 incontri bilaterali. Ha incontrato l’omologo iraniano Abbas Araghchi e ha preso parte a una riunione ministeriale con il Consiglio di Cooperazione del Golfo, che include Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. Durante l’incontro sono state discusse la situazione nello Stretto di Hormuz e quello di Bab al-Mandab, nonché la libertà di navigazione. “La stabilità della regione è fondamentale per la stabilità globale e per la Svizzera”, ha affermato Cassis.