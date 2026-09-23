Oggi in Svizzera
Care lettrici e cari lettori,
UBS e i suoi rappresentanti hanno dipinto scenari cupi: commissioni bancarie più elevate, ipoteche più care, costi di finanziamento maggiori per le imprese. E anche meno dividendi, minori fondi per la crescita, competitività internazionale ridotta, meno posti di lavoro.
In breve: se UBS dovesse detenere più capitale proprio per le sue attività all'estero, l'economia elvetica si troverebbe di fronte a gravi problemi – ammesso che la banca decida di rimanere in Svizzera.
Oggi il Consiglio degli Stati ha obbligato UBS a detenere più capitale proprio e il titolo della banca ha reagito positivamente.
Cordiali saluti,
Il Consiglio degli Stati mostra il pugno di ferro nei confronti di UBS. La grande banca svizzera dovrà coprire le sue partecipazioni all’estero con il 90% di capitale di base primario.
Oggi la Camera dei Cantoni ha deliberato sulla copertura con capitale proprio delle partecipazioni estere di UBS. La portata della futura regolamentazione nella legge sulle banche è stata oggetto di un’accesa controversia. All’inizio della settimana, il CEO di UBS Sergio Ermotti si era nuovamente opposto pubblicamente a requisiti a suo dire troppo severi.
Tuttavia, i membri del Consiglio degli Stati hanno seguito la linea della ministra svizzera delle finanze Karin Keller-Sutter. Si tratta di trarre i giusti insegnamenti dalla fine di Credit Suisse, ha dichiarato la consigliera federale del Partito liberale radicale (PLR, destra). “Con una buona regolamentazione, una banca dev’essere in grado di resistere a una cattiva gestione”, ha argomentato. Gli istituti bancari non devono poter semplicemente scaricare le proprie perdite sulla collettività. Keller-Sutter e il Consiglio federale volevano che in futuro le banche di rilevanza sistemica dovessero coprire le filiali estere con il 100% di capitale di base primario.
Oggi il Consiglio degli Stati ha ridotto questa quota al 90%. Si tratta tuttavia di un regime patrimoniale molto più severo di quanto auspicato da UBS. L’istituto bancario ha svolto per mesi un’intensa attività di lobbying. Ora la palla passa al Consiglio nazionale: il braccio di ferro tra la Paradeplatz di Zurigo e la Piazza federale di Berna, tra il vertice della banca e il Consiglio federale, entra così in una nuova fase.
Con 119 destinazioni accessibili senza visto, il passaporto svizzero si colloca al 9° posto nella classifica mondiale dei passaporti. È un risultato solido, ma nel confronto europeo basta solo per il 13° posto su 47. Stati dell’UE come Germania, Francia e Spagna sono in testa. Le differenze sono tuttavia marginali.
Il passaporto svizzero si distingue in particolare in Europa, Nord e Sud America, nei Caraibi e negli Stati del Golfo. Queste aree sono accessibili quasi senza restrizioni: senza visto, con visto all’arrivo o con autorizzazione elettronica di viaggio. In Oceania, il tasso di accesso totale è di quasi il 93%. La situazione è però un po’ più complicata in Asia e in Medio Oriente, in Asia centrale (ciascuna con circa l’80%) e in Africa (72%).
Il passaporto che apre il maggior numero di porte, con 129 destinazioni senza visto, è rilasciato da Singapore, seguito dagli Emirati Arabi Uniti con 128 Paesi. All’altro capo della scala si trova l’Afghanistan, con appena tre destinazioni esenti da visto.
Il paradosso: la Svizzera accoglie chi la visita in modo molto più riservato di quanto non venga accolta la sua cittadinanza. Nella cosiddetta classifica dell’accoglienza, si posiziona al 92° posto su 199 Stati. La Confederazione richiede un visto ai cittadini e alle cittadine di molti Paesi in cui chi ha un passaporto rossocrociato può entrare senza.
I dati provengono da Passport Reports, una piattaforma di dati di viaggio che si definisce indipendente.
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “La storia ha insegnato alle svizzere e agli svizzeri a convivere con ciò che divide”.
“Un confine naturale può anche diventare un luogo d’incontro”, ha detto il presidente della Confederazione a New York. “Per esperienza sappiamo che il dialogo non è un segno di debolezza“. La Svizzera neutrale continua a offrire i suoi buoni uffici e a creare spazi per il dialogo.
Riguardo alle crescenti tensioni globali, Parmelin ha dichiarato alla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF: “Sono pragmatico. Attualmente stiamo attraversando una fase difficile“. Ma il mondo non sta fermo, è in continuo movimento.
Anche per il ministro degli esteri Ignazio Cassis, il rafforzamento della collaborazione è al centro della sua visita a New York. Cassis partecipa a circa 20 incontri bilaterali. Ha incontrato l’omologo iraniano Abbas Araghchi e ha preso parte a una riunione ministeriale con il Consiglio di Cooperazione del Golfo, che include Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. Durante l’incontro sono state discusse la situazione nello Stretto di Hormuz e quello di Bab al-Mandab, nonché la libertà di navigazione. “La stabilità della regione è fondamentale per la stabilità globale e per la Svizzera”, ha affermato Cassis.
Un fenomeno diffuso a livello mondiale sta prendendo piede anche in Svizzera. Gruppi online di criminali con inclinazioni sadiche costringono brutalmente minorenni a compiere atti di umiliazione e autolesionismo.
Ragazze che s’incidono sulle gambe i nomi dei loro aguzzini e si filmano. Queste registrazioni sono considerate trofei dai carnefici e aumentano il loro prestigio all’interno del gruppo. Più brutale è l’atto, più alto è lo status.
Le autorità di tutto il mondo mettono sempre più in guardia contro questo fenomeno, descritto come “estremismo nichilista”. Nichilismo, perché la violenza sembra essere l’unico scopo.
Secondo le ricerche della SRF e del Tages-Anzeiger, l’Ufficio federale di polizia (Fedpol) conferma: le indagini in Svizzera hanno portato alla luce 20 casi. Due terzi dei casi riguardano vittime, ragazze tra i 12 e i 18 anni. Il restante terzo è costituito da chi commette questi atti: si tratta di persone di età leggermente superiore a quella delle vittime, ma che in molti casi sono ancora minorenni.
Chi commette il reato finge amicizia, a volte una relazione sentimentale. In questa fase raccoglie informazioni personali, materiale con cui le vittime vengono poi costrette a compiere atti sempre più brutali.
Foto del giorno
Il gallo sul campanile ricorda alle persone di fede riformata il tradimento di Gesù. È un monito alla fedeltà, all’onestà e alla vigilanza. La cicogna sul campanile? Probabilmente fa solo una pausa durante il suo viaggio annuale verso sud.
Tradotto dal tedesco e verificato da mrj
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