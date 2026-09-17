Oggi in Svizzera

Nel cuore dell’Europa, ma fuori dall’UE: la Svizzera e il Regno Unito hanno molto in comune. L’ambasciatore britannico spiega cosa accomuna i due Paesi e quali responsabilità ne derivano .

Che cosa direbbe Winston Churchill dell’Europa di oggi? È la domanda che la NZZ ha posto all’ambasciatore britannico in Svizzera. L’occasione è l’anniversario del celebre discorso pronunciato da Churchill a Zurigo il 19 settembre 1946. “Churchill era un realista”, risponde James Squire. Oggi esorterebbe la Svizzera e il Regno Unito a collaborare e a difendere la democrazia.

L’intervista affronta la posizione dei due Paesi non membri dell’UE e il tema della neutralità elvetica. “La Svizzera beneficia della sua collocazione all’interno dello spazio Nato”, afferma l’ambasciatore. Una situazione da cui deriva anche una responsabilità condivisa. “L’Europa non può permettersi punti deboli.”

La Svizzera svolge voli di addestramento con i caccia F/A-18 nello Yorkshire. Per Squire, questa e altre forme di cooperazione militare non contraddicono la politica di neutralità. L’adesione a un’alleanza non sarebbe necessaria, mentre una “collaborazione pragmatica ha senso”.