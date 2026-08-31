Oggi in Svizzera

Lunedì a mezzogiorno la polizia cantonale argoviese ha comunicato di aver arrestato un 43enne svizzero in seguito alla sparatoria mortale avvenuta durante un rave all’ippodromo di Aarau . L’uomo è stato fermato poco prima dell’una di notte di lunedì ed è fortemente sospettato di essere l’autore della sparatoria. Le autorità ritengono al momento che abbia agito da solo.

Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 2:30, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco; una 22enne italiana è morta sul colpo, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Si tratta di quattro persone di nazionalità svizzera e una tedesca, tutte fuori pericolo di vita. La polizia presume che siano state colpite a caso.

Durante la vasta operazione di ricerca sono state esaminate diverse ipotesi, tra cui un attentato terroristico, un atto di follia omicida o un regolamento di conti. La polizia ha poi definito improbabile la pista terroristica, poiché l’evento era già terminato al momento degli spari. Il movente specifico rimane poco chiaro. La procura ha aperto un’indagine per omicidio intenzionale.

Il Governo italiano segue attentamente le indagini. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato la sua fiducia nelle autorità svizzere, chiedendo però un rapido chiarimento dei fatti. I genitori della vittima sono assistiti dall’ambasciata italiana in Svizzera.