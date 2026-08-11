Oggi in Svizzera

La carenza di precipitazioni ha effetti importanti sul trasporto fluviale di merci sul Reno, che collega Basilea al Mare del Nord. I livelli del fiume sono ai minimi storici. La Germania ha già introdotto delle misure per garantire per quanto possibile i trasporti e i problemi si manifestano anche in Svizzera.

Con livelli idrometrici bassi, le navi che possono ancora navigare devono ridurre il carico, facendo aumentare i costi di trasporto e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. Keystone/ATS cita l’esempio di un battello con prodotti petroliferi approdato lunedì a Basilea con un carico cinque volte inferiore alla norma.

Al momento, l’approvvigionamento della Svizzera non è a rischio. Le carenze possono essere compensate in una certa misura dalle riserve delle aziende e dall’aumento della produzione nazionale, precisa l’Ufficio dell’approvvigionamento economico (UFAE). I beni essenziali possono essere trasferiti su rotaia e strada, ma ciò comporta costi supplementari. Le associazioni economiche basilesi sono preoccupate e hanno chiesto la settimana scorsa che vengano adottate misure per far fronte in futuro a simili situazioni, ad esempio espandendo l’infrastruttura e promuovendo innovazioni tecniche per le navi.

Alcuni Länder tedeschi hanno allentato il divieto di circolazione domenicale e festivo per i camion. Un esperto di SRF relativizza però l’efficacia di questa misura: “Anche se i camion fossero grandi a sufficienza e autorizzati a circolare sempre, ci vogliono anche gli autisti, e trovarli è tutto fuorché semplice”.