Sostegno da Berna per il devastante terremoto in Colombia
A seguito del violento sisma che ha colpito la Colombia, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso solidarietà e ha dichiarato che la Svizzera è pronta a fornire il proprio sostegno.
La Svizzera segue con attenzione la situazione in Colombia dopo il violento sisma che ieri ha colpito il Paese ed è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Lo ha scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin.
Il consigliere federale ha inoltre espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori impegnati sul posto. “I nostri pensieri vanno al popolo colombiano dopo il terremoto”, ha dichiarato Parmelin.
“Alle vittime, alle loro famiglie e alle squadre di soccorso impegnate sul posto: la Svizzera è al vostro fianco. Stiamo seguendo da vicino la situazione, pronti a fornire il nostro sostegno qualora fosse necessario”, ha aggiunto.
#ColombiaCollegamento esterno | Our thoughts are with the people of 🇨🇴 in the wake of the earthquake that hit today.— Guy Parmelin (@ParmelinG) August 10, 2026Collegamento esterno
To the victims, their families, and the emergency teams working on the ground: 🇨🇭 stands in solidarity with you.
We are following the situation closely, ready to support if help…
Il sisma, di magnitudo 7,4, si è verificato ieri alle 7:34 ora locale. L’epicentro è stato localizzato nei pressi del comune di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó, al confine con Risaralda e Valle del Cauca.
Secondo il Servizio geologico colombiano, la scossa è durata 96 secondi, anche se in diverse città è stata avvertita per oltre quattro minuti. Stando alle autorità, il bilancio provvisorio è di almeno 132 morti e 570 feriti.
L’Unità investigativa aggiorna il bilancio delle vittime sulla base delle informazioni raccolte sul terreno. Il sisma ha provocato gravi danni a ospedali, aeroporti e strade nei dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca.
Il servizio del TG 12.30 della RSI dell’11 agosto 2026:
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