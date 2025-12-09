Oggi in Svizzera
Leuk dà il via libera: Elon Musk può costruire 40 antenne Starlink nel comune vallesano, la resistenza della popolazione non ha avuto successo.
Elon Musk può segnare un punto a suo favore in Vallese: il Comune di Leuk ha respinto le opposizioni di una parte della cittadinanza, che voleva impedire la costruzione delle sue antenne, come riporta SRF Ora il miliardario statunitense guru della tecnologia può installare nel Ccomune di montagna 40 antenne per il suo progetto SpaceX. Le antenne sono alte circa 2,5 metri e protette da cupole bianche. Diventeranno un elemento di terra della rete satellitare Starlink, che mira a connettere a internet le località più remote. L’impianto di Leuk sarà il più grande d’Europa.
Attualmente, l’azienda di Musk ha una licenza dell’Ufficio federale delle comunicazioni per testare il sistema radio, ma una concessione regolare non è ancora stata rilasciata. La popolazione di Leuk ha reagito con preoccupazione e opposizione alla domanda di costruzione, anche a causa dei timori per le conseguenze delle radiazioni. Tuttavia, le antenne di Musk non sono la prima stazione satellitare sul territorio del comune: dagli anni Settanta, sopra Leuk si ergono enormi parabole satellitari, le cosiddette “orecchie di Leuk”.
Treno notturno per Malmö bloccato: anche il Consiglio nazionale è contrario a una sovvenzione di 10 milioni di franchi. Le FFS, però, avevano già cominciato a vendere biglietti per la tratta.
Viaggiare in treno dormendo, da Basilea a Malmö: un sogno che ora è svanito. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale si è espresso contro le sovvenzioni per il treno notturno Basilea-Malmö. Senza i 10 milioni di franchi, le FFS non possono mettere il convoglio sui binari.
L’aspetto curioso è che le FFS avevano già lanciato una campagna per questo treno notturno e avevano anche già venduto biglietti per viaggi da tenersi a partire da aprile 2026. Le cifre delle prenotazioni sono state “molto soddisfacenti”, come hanno comunicato le FFS secondo quanto riportato da 20 Minuten. Ancora questa mattina, sul sito delle ferrovie federali era visibile la pubblicità per il treno notturno per Malmö, che avrebbe dovuto circolare tre volte a settimana.
Nel dibattito del Consiglio nazionale sul budget federale sono stati decisi anche tagli all’aiuto estero (34,5 milioni di franchi in meno). Più fondi, invece, sono stati stanziati per la cybersicurezza (10 milioni) e per la Polizia federale Fedpol (1,8 milioni). La Ginevra internazionale sarà sostenuta con 130,4 milioni di franchi nei prossimi quattro anni e, infine, anche la viticoltura in Svizzera riceverà un sostegno supplementare di 10 milioni.
Decisione del tribunale contro la discriminazione: l’Alta scuola pedagogica di Zurigo deve ammettere agli studi una donna con disabilità visiva.
Infine, un caso del Tribunale amministrativo di Zurigo, che ha stabilito che una donna con disabilità visiva può studiare presso l’Alta scuola pedagogica di Zurigo, come scrive il Tages-Anzeiger.
La protagonista della vicenda è cieca da un occhio e vede molto poco dall’altro, motivo per cui l’istituto non voleva ammetterla agli studi. Tuttavia, la donna aveva in precedenza lavorato come insegnante di scuola elementare. Il Tribunale amministrativo ha ora deciso che non può essere discriminata. Le persone con disabilità visiva possono insegnare se dispongono di un’assistenza, si legge nella sentenza.
In autunno, in Svizzera, era scoppiato un dibattito a livello nazionale perché un’insegnante di scuola elementare era stata licenziata prima di iniziare il suo lavoro. Il motivo era il suo velo. Nel frattempo, la donna ha trovato un nuovo impiego nel canton Lucerna.
