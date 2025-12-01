Oggi in Svizzera

Il tribunale di Sion ha assolto oggi l’autore di un cruciverba controverso. L’uomo aveva definito l’Unione democratica di centro un “partito politico svizzero razzista, xenofobo, omofobo, anti-femminista, anti-ecologista, anti-povero, nazionalista”. Una definizione che non era ovviamente piaciuta al partito, che aveva sporto denuncia.

Il cruciverba controverso era apparso nel novembre 2023 nel quotidiano vallesano Le Nouvelliste. Nonostante le scuse rapide del giornale, l’UDC vallesana ha presentato due denunce penali contro l’autore e il responsabile della diffusione. Il processo, che ha attirato l’attenzione dei media, si era aperto la settimana scorsa e i due imputati rischiavano fino a 30 aliquote giornaliere sospese.

Nel suo verdetto, il tribunale ha ritenuto che i due uomini non avevano fatto altro che esprimere un’opinione, la quale è protetta dalla libertà di espressione. Il giudice non ha nemmeno preso in considerazioni le infrazioni di delitto contro l’onore e/o la calunnia. L’UDC vallesana ha annunciato di non voler fare appello contro questa decisione.