Heimatort, dolce Heimatort: il concetto di casa tipicamente svizzero

Cosa significa casa per voi? Keystone/Jean-Christophe Bott

Serie Curiosità rossocrociate , Episodio 60: Il “luogo di nascita” è un requisito richiesto in quasi tutti i passaporti del mondo. Non in Svizzera. I passaporti e le carte d'identità elvetici tengono conto solo del “luogo di origine”. Qual è la differenza?

8 minuti

Thomas Stephens Nato a Londra, Thomas ha lavorato come giornalista per The Independent prima di arrivare a Berna nel 2005. Gli piace viaggiare e parla le tre lingue ufficiali della Confederazione, praticandole un po' dappertutto: nei pub, nei ristoranti e nelle gelaterie.

Ogni cittadino e cittadina svizzera ha un “luogo di origine” – Heimatort in tedesco, lieu d’origine in francese e luogo di attinenza in italiano – ma su una cartina geografica molti farebbero fatica a trovare il villaggio in cui viveva un lontano antenato e che ora è stampato su una tessera nel portafoglio.

“Il concetto di Heimatort è una stranezza svizzera ed è unico al mondo”, ha scritto Jrene Rolli sulla rivista svizzera AnnabelleCollegamento esterno. È rimasta sorpresa nello scoprire che, in seguito a una fusione di Comuni, il suo Heimatort è passato dalla piccola e verdeggiante Belpberg a Belp, sede dell’aeroporto di Berna.

+ Fusioni comunali: “uno shock per la democrazia locale”

“Ero indignata, mi sono sentita derubata della mia identità”, ha dichiarato, pur ammettendo di non aver mai provato nulla per Belpberg, essendo nata e cresciuta nella vicina Berna. “I miei antenati hanno vissuto a Belpberg una vita fa, ma non so chi fossero, come vivessero o perché si fossero stabiliti lì”.

Luogo di origine In Svizzera i dati di stato civile (nascita, matrimonio, morte) non vengono registrati solo nel luogo in cui si verifica l’evento, ma anche nel luogo di origine di ciascun cittadino e cittadina svizzera (Heimatort/lieu d’origine/luogo di attinenza). Il luogo d’origine, noto anche come “diritto di cittadinanza”, corrisponde in Svizzera al Comune da cui una persona con passaporto elvetico ottiene i diritti di cittadinanza. È indicato nei documenti di stato civile (ad esempio certificati di nascita, matrimonio e morte) e nei documenti d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) delle cittadine e dei cittadini svizzeri, a differenza di quanto avviene in alcuni Paesi, che indicano il luogo di nascita. Nella Vecchia Confederazione Svizzera, il luogo di origine era il luogo in cui i propri antenati vivevano o acquisivano i propri diritti e doveri, compresi i diritti di cittadinanza. (Fonte: DFAECollegamento esterno)

Biglietto transatlantico

Per centinaia di anni, i Comuni svizzeri e la loro cittadinanza hanno stretto un patto: in cambio dell’adempimento di determinati doveri da parte delle e dei cittadini – ad esempio, la partecipazione alle forze di difesa della città (e il pagamento di una quota d’iscrizione) – il Comune si sarebbe preso cura di loro in caso di difficoltà.

I figli ereditavano l’Heimatort del padre e, al momento del matrimonio, le mogli assumevano quello del marito. Oggi i figli ricevono l’Heimatort del genitore di cui portano il cognome e il matrimonio non cambia nulla (anche se le persone possono cambiare Heimatort – o averne più di uno – se lo desiderano, di solito pagando una piccola tassa amministrativa).

Pochi giorni dopo essere stata eletta in Consiglio federale, Élisabeth Baume-Schneider è stata festeggiata dalla popolazione nel comune giurassiano di Breuleux, il suo luogo di origine, giovedì 15 dicembre 2022. Keystone / Anthony Anex

Quando è stato introdotto, il luogo di origine di una persona era normalmente anche quello in cui viveva. L’aumento della mobilità, tuttavia, ha fatto sì che sempre più persone provenienti dalle regioni più povere iniziassero a cercare una vita migliore altrove, spesso nelle città. Se avevano bisogno di aiuto, il luogo di origine continuava a sostenere i costi dell’assistenza sociale, rimborsando il nuovo luogo di residenza.

Nel 2012 il Parlamento ha deciso che il luogo di residenza di un cittadino o una cittadina non può più richiedere il rimborso del luogo di origine nei casi di assistenza sociale. “L’Heimatort diventa irrilevante” titolava la Neue Zürcher Zeitung Collegamento esterno(NZZ).

“Simbolo d’identità”

Cinque anni dopo la NZZ non aveva cambiato idea. “L’Heimatort ha perso praticamente ogni significato”, scrivevaCollegamento esterno. “Tuttavia, nessuno osa toccare questo simbolo di identità”.

Nel 2001 il Parlamento aveva discusso la sostituzione del luogo di attinenza con il luogo di nascita sui documenti d’identità svizzeri, ma non è cambiato nulla. Come sosteneva all’epoca Walter Glur dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), il luogo di nascita è troppo casuale: “La nascita potrebbe avvenire ovunque”. Una buona parte della popolazione era d’accordo.

Lo è ancora. Nel 2023 l’Ufficio federale di polizia (fedpol) ha pubblicato i risultati di un sondaggioCollegamento esterno che poneva la stessa domanda, ovvero se non fosse necessario indicare un qualsiasi luogo.

“Una grande maggioranza si è espressa a favore del mantenimento del luogo di attinenza sulle carte d’identità”, ha concluso il rapporto. “Ciò è stato giustificato in particolare dal significato emotivo e giuridico che l’Heimatort ha ancora in Svizzera. La sua omissione potrebbe anche rendere più difficile l’identificazione. Inoltre, l’inclusione del luogo di nascita potrebbe creare problemi alle persone nate all’estero o stigmatizzarle”.

L’argomento principale addotto dalle poche persone favorevoli al passaggio al luogo di nascita è stato quello di allinearsi alla prassi internazionale standard. L’argomentazione principale a favore della mancata registrazione del luogo di attinenza o di quello di nascita è che non esistono requisiti legali che la rendano obbligatoria.

Significato per le svizzere e gli svizzeri all’estero

“Una delle attrattive di un luogo di attinenza è la sua permanenza”, sosteneva Der Bund nel 2012. “Rimane al suo posto, anche se la famiglia è sparsa per il mondo. Per i circa 700’000 cittadine e cittadini svizzeri registrati all’estero [813’000 alla fine del 2023], il loro luogo di attinenza è probabilmente il valore più tangibile che hanno oggi”.

Il giornale ha sottolineato che per i cittadini e le cittadine svizzere che vivono fuori dalla Confederazione, il luogo di attinenza serve come foro competente, ad esempio in caso di divorzio. In occasione di elezioni e votazioni, la diaspora elvetica può scegliere se esprimere il proprio voto nel precedente luogo di residenza o in quello di attinenza.

L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) è stata una delle organizzazioni mantello intervistate per il rapporto fedpol 2023. Favorevole al luogo di attinenza, l’OSE ha sottolineato che tutte le iscrizioni di stato civile vengono inserite nel registro delle famiglie del Comune in questione, “il che comporta vantaggi per l’amministrazione dei consolati, ma anche per la cittadinanza”.

Tra questi, il fatto di avere un registro centrale, che aiuta a identificare rapidamente le persone e a chiarire ogni incertezza, soprattutto nei casi di protezione consolare all’estero. Anche i parenti stretti possono essere identificati rapidamente e avvisati.

L’OSE ha inoltre evidenziato la questione della registrazione di un luogo di nascita all’estero problematico, che può rendere più difficile l’ingresso in alcuni Paesi o portare a discriminazioni. Ha fatto l’esempio di una donna svizzera nata a Tel Aviv che si è recata in Iran.

L’OSE ha spiegato che il luogo di attinenza ha un “significato emotivo e tradizionale” per molte persone. “Può anche essere un archivio di famiglia. I documenti delle famiglie sono conservati nella parrocchia di origine, indipendentemente dal luogo in cui vivono ora, e questo può essere prezioso per le ricerche storiche”.

Anche Jrene Rolli di Annabelle ha riconosciuto il ruolo che un Heimatort può svolgere per gli svizzeri e le svizzere all’estero. “L’idea di emigrare su un’isola caraibica e di sorseggiare acqua di cocco mentre s’influenzano i voti a Belp mi diverte”, ha scritto. “E scatena in me emozioni più forti di quanto abbia mai fatto il mio luogo di attinenza”.

Articolo a cura di Samuel Jaberg/gw

Tradotto con l’aiuto di DeepL/mrj