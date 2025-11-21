Oggi in Svizzera

Nessun caso è disperato: Guy Parmelin può ora dialogare direttamente con interlocutori e interlocutrici di lingua inglese.

Iniziamo con la buona notizia: il livello d’inglese delle giovani generazioni in Svizzera è aumentato per la prima volta in quattro anni, secondo la multinazionale EF (Education First), che valuta le competenze in inglese come lingua straniera di oltre 2,2 milioni di persone adulte in 123 Paesi. Nel complesso, le conoscenze della popolazione svizzera sono giudicate “buone”.

Tuttavia, la Svizzera non brilla nel confronto internazionale. Il Paese si colloca solo al 30° posto a livello mondiale e al 22° a livello europeo. I Paesi sui tre gradini del podio sono, in ordine, i Paesi Bassi, la Croazia e l’Austria. Come spesso accade in questo tipo di classifiche, i Paesi germanici e nordici presentano un buon livello di inglese, mentre quelli latini sono spesso i “somari”, a eccezione del Portogallo (6° posto mondiale) e della Romania (11°).

Questa differenza si riscontra anche in Svizzera: la Svizzera tedesca ottiene come di consueto risultati nettamente superiori a quelli della Svizzera francese e del Ticino. Secondo la classifica, il cantone in cui si padroneggia meglio l’inglese è Basilea Città, seguito da Zugo e San Gallo. I tre peggiori sono Ginevra, Neuchâtel e Ticino, che chiude la classifica. Infine, i test EF mostrano che la popolazione elvetica se la cava meglio nella comprensione che nell’espressione, sia scritta che orale.