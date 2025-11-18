Oggi in Svizzera

La riduzione dei dazi punitivi statunitensi dal 39% al 15% “non è stata comprata”, afferma Parmelin all’Aargauer Zeitung. I piani d’investimento delle imprese svizzere negli Stati Uniti erano “già previsti” e in parte “approvati”; non vi è alcun obbligo di realizzarli. I rappresentanti economici coinvolti avrebbero “agito in modo patriottico” e contribuito a rendere visibile il problema a Washington.

La dichiarazione d’intenti è solo una tappa intermedia; nei prossimi mesi dovrebbe diventare un accordo vincolante – solo allora il Parlamento potrà intervenire. La SRF riferisce di un crescente scetticismo trasversale tra i partiti: la sinistra critica i molti punti aperti, il campo borghese la scarsa trasparenza. Particolarmente delicata è la questione degli standard d’importazione futuri. La capogruppo parlamentare dei Verdi Aline Trede avverte che la Svizzera non deve “importare polli al cloro”.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sta preparando ora un mandato negoziale per un accordo vincolante e condurrà in seguito le trattative. L’obiettivo è un accordo commerciale. Le commissioni parlamentari e i Cantoni saranno coinvolti nel processo, assicura la SECO. Sul testo definitivo il Parlamento discuterà in modo approfondito, e resta possibile un referendum facoltativo. Alla fine, a decidere potrebbe essere il popolo.