Oggi in Svizzera

Mi occupo degli aspetti speciali e quotidiani della Svizzera. Scrivo articoli per un pubblico internazionale su come il Paese funziona e come la gente vi vive. Dopo aver studiato germanistica e scandinavistica, mi sono diplomata presso l’Istituto di giornalismo e comunicazione MAZ e ho lavorato come giornalista presso vari quotidiani svizzeri come freelance, occupandomi di varie tematiche. Sono nel team di SWI swissinfo.ch dal 2023.