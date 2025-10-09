Oggi in Svizzera

Era il 14 ottobre del 2000 quando, sul versante sud del Passo del Sempione, una frana devastante distrusse un terzo del villaggio di Gondo e 13 persone persero la vita . 25 anni dopo, la SRF si è recata nella località vallesana, dove il ricordo della catastrofe continua a unire le persone.

“Si percepisce la coesione nel villaggio. Un evento del genere crea legami”, afferma un’abitante che vive in una delle case ricostruite. Anche l’allora sindaco, Roland Squaratti, ricorda quel giorno. Nel villaggio non si lanciarono accuse, le persone avevano già abbastanza da affrontare. “Anche se avessimo trovato un colpevole, non avrebbe riportato in vita nessuna delle 13 vittime”, racconta Squaratti alla SRF.

Oggi a Gondo vivono 75 persone, la metà rispetto a prima della frana. Daniel Squaratti, attuale sindaco del Comune di Zwishbergen (di cui Gondo è frazione) e nipote di Roland Squaratti, sottolinea l’importanza di ricordare, ad esempio tramite la giornata commemorativa annuale. “Aiuta anche ad apprezzare ciò che si ha oggi”.