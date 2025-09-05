Oggi in Svizzera

In Svizzera c’è una domanda alla quale tutte e tutti hanno una risposta: “Siete persone da Coop o da Migros” ? O piuttosto del team Aldi? Quest’ultimo festeggia quest’anno il suo 20° anniversario. Come reagirono all’epoca Coop e Migros all’arrivo del discount?

In un’intervista alla SRF, Anton Scherrer e Hansueli Loosli, che 20 anni fa erano ai vertici rispettivamente di Migros e Coop, raccontano dell’eterno duello tra i due colossi. Sebbene non si facessero favori reciproci, la concorrenza all’epoca era meno accanita di oggi, quando si devono fare i conti con la presenza di discount di successo mondiale Aldi e Lidl, affermano nell’intervista.

Aldi è arrivata in Svizzera nel 2005, seguita da Lidl quattro anni dopo, un cambiamento che i grandi gruppi del commercio al dettaglio hanno avvertito. “Avevamo grande stima di loro perché erano discount di successo a livello mondiale e sapevamo che la situazione stava prendendo una piega seria”, ricorda Scherrer. Come risposta, mentre Migros ampliava l’assortimento da battaglia “M-Budget”, Coop lanciava la propria linea a basso costo “Prix Garantie”.

Gli ex dirigenti sembrano essere d’accordo anche per quanto riguarda le aspettative dei discount. Queste non sarebbero state realmente soddisfatte. “Una ragione fondamentale è la barriera doganale”, dice Scherrer. Loosli aggiunge: “Non hanno mai raggiunto le quote di mercato che probabilmente si erano prefissati. Ciononostante, possono avere successo perché, grazie al livello dei prezzi più alto in Svizzera, generano un buon margine”.