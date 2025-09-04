Oggi in Svizzera

Il 28 maggio 2025, una frana ha sepolto quasi interamente il villaggio di Blatten nella Lötschental, in Vallese. Ora è stata presentata la roadmap per la ricostruzione. Entro fine 2029 dovrebbe sorgere il “nuovo Blatten”.

Nuove abitazioni, un grande ponte e un argine di protezione: il villaggio alpino sarà ricostruito, ma “in una zona sicura”, è stato comunicato mercoledì sera. Il Nesthorn – da cui si è staccata parte della montagna e del ghiacciaio di Birch – è infatti ancora instabile.

La posizione esatta del nuovo insediamento non è ancora definita, ma sarà comunque vicina al nucleo originario. Da diverse settimane sono in corso lavori di sgombero e messa in sicurezza.

Per accelerare la ricostruzione, il Cantone ha dichiarato lo stato di necessità. “Il calendario è molto ambizioso, ma realizzabile. “Dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti”, ha dichiarato il sindaco Matthias Bellwald alla Neue Zürcher Zeitung.