Oggi in Svizzera

Le strade di Losanna sono state, domenica sera, teatro di scene di caos viste raramente in Svizzera . Scontri tra giovani e polizia sono scoppiati dopo la morte di uno scooterista minorenne, inseguito dalle forze dell’ordine.

Un assembramento di un centinaio di giovani è degenerato a Losanna. Questi ultimi hanno incendiato cassonetti e un autobus del trasporto pubblico, hanno lanciato ordigni pirotecnici in direzione delle forze di polizia e scritto sui muri: “La polizia uccide”. Si erano radunati all’annuncio del decesso del minorenne.

Domenica verso le 4 del mattino, un giovane losannese di 17 anni ha perso la vita in un incidente in scooter dopo aver urtato un muro, mentre era inseguito dalla polizia. Lo scooter era stato rubato di recente. È stata aperta un’inchiesta penale.

Non è il primo decesso di questo tipo a verificarsi nella capitale vodese. A fine giugno, un’adolescente di 14 anni è morta in circostanze simili. Secondo 24 heures, sette persone sono decedute durante un fermo di polizia, un arresto o un inseguimento dal 2016 nel canton Vaud. Il giornale denuncia la mancanza di trasparenza del sistema cantonale di inchiesta sulle violenze poliziesche.