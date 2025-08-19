Oggi in Svizzera

A Mollis, lunedì sono stati allestiti i sette circoli di segatura per accogliere i 274 lottatori che si sfideranno alla Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri.

Sei svizzeri residenti all’estero parteciperanno quest’anno alla Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri , che si terrà questo fine settimana a Mollis, nel canton Glarona.

Saranno 274 i lottatori che si sfideranno questo fine settimana nel cantone di Glarona. Tra loro ci sono sei svizzeri residenti all’estero: gli statunitensi Connor Treat, Brendan Spahr, Marshall Brockway e Peter Ming, nonché i canadesi Martin Mathis e Thomas Badat, rivela il quotidiano bernese Berner Zeitung.

Thomas Badat aveva già partecipato alla Festa federale di lotta svizzera del 2022 a Basilea Campagna. Lo svizzero di 28 anni è nato in Québec, ma i suoi genitori sono originari di San Gallo. “In famiglia parliamo svizzero tedesco e seguiamo ancora molte tradizioni svizzere, come il jass, ma anche la lotta. Mio padre praticava la lotta e anch’io la pratico”, aveva confidato al quotidiano Le Temps.

La Festa federale di lotta, organizzata ogni tre anni, è una delle principali feste popolari della Svizzera. Una delle sue grandi particolarità è che non ci sono medaglie, coppe o premi in denaro. Il vincitore, tuttavia, non se ne va a mani vuote: vince un toro!