Oggi in Svizzera

Quattro giovani reclute della scuola dei granatieri di Isone (Ticino) sono state ricoverate in ospedale dopo un esercizio svolto sotto la canicola. Una di loro ha dovuto essere temporaneamente posta in coma artificiale.

L’incidente è avvenuto mercoledì scorso durante una cosiddetta “corsa a stella”Collegamento esterno, uno degli esercizi di selezione più impegnativi dell’esercito. Nonostante le pause e la presenza di punti di ristoro e bevande lungo il percorso, quattro reclute hanno mostrato gravi sintomi di colpo di calore e disidratazione.

Domenica, tre reclute erano ancora ricoverate, mentre una era già potuta tornare a casa. “Siamo in stretto contatto con loro e con le loro famiglie”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito Stefan Hofer, cercando di rassicurare sul loro stato di salute.

Di fronte all’accaduto, l’esercito afferma di prendere la vicenda molto seriamente e ha annunciato che gli esercizi si svolgeranno d’ora in poi al mattino presto o in serata, per limitare i rischi legati alle alte temperature.