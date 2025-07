Oggi in Svizzera

Valentina Matvijenko non è una persona qualunque. La 76enne presidente Consiglio federale dell’Assemblea federale della Federazione russa (la Camera alta del Parlamento) è considerata una stretta alleata di Vladimir Putin e “ha tra l’altro approvato l’invio di truppe russe in Ucraina, così come la base legale per l’annessione delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia”, come scriveva il Tages-Anzeiger già a metà luglio. Nonostante ciò, lunedì era sul palco del 15° vertice delle presidenti di Parlamento a Ginevra.

Matvijenko figura sulle liste delle sanzioni di Svizzera, UE e Stati Uniti. Il fatto che le sia stato comunque concesso di entrare nella Confederazione è dovuto a un’autorizzazione eccezionale: in qualità di Stato ospite di organizzazioni internazionali come l’Unione interparlamentare (UIP), la Svizzera s’impegna a non ostacolare il lavoro diplomatico.

In Russia, l’arrivo di Matvijenko è stato diffuso con immagini celebrative: aereo governativo, mazzo di fiori, palcoscenico internazionale. A Ginevra si è presentata come promotrice di pace e ha chiesto sicurezza per tutte le nazioni, secondo il Blick. Ma la sua apparizione ha una forte valenza politica: oltre a lei erano presenti anche altre e altri parlamentari sanzionati. Osservatrici e osservatori valutano l’evento come un successo diplomatico per il Cremlino.