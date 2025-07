La montagna sopra Brienz accelera, il Comune si prepara alla fase blu

Il villaggio di Brienz rischia di essere completamente seppellito dalla minacciosa frana che lo sovrasta. Keystone-SDA

In seguito a un cedimento che ha accelerato la frana che minaccia di seppellire l'intero villaggio di Brienz, le autorità di Albula/Alvra si preparano in via precauzionale ad attivare la "fase blu", che comporterebbe la chiusura di strade e della linea ferroviaria.

Keystone-ATS

Le autorità del comune di Albula/Alvra (canton Grigioni) preparano in via precauzionale la fase blu, che prevede la chiusura di strade e ferrovia. Questo a seguito del cedimento di circa 10’000 metri cubi di materiale avvenuto domenica, che ha accelerato la frana sopra Brienz, già evacuato.

Le rocce non hanno raggiunto il villaggio, ma hanno velocizzato in modo massiccio la massa che rischia di seppellire le case. Se il materiale a rischio di caduta dovesse scivolare a valle, potrebbe penetrare più in profondità di quanto finora ipotizzato. Questo a causa del sottosuolo umido, ha scritto oggi il comune di Albula/Alvra. L’intero villaggio di Brienz/Brinzauls potrebbe quindi essere sepolto.

Tali cadute di massi non sono insolite in questa zona, ma questa volta la velocità è raddoppiata in poco tempo raggiungendo i 46 centimetri al giorno.

Preparazione preventiva per la prossima fase

Gli esperti hanno quindi raccomandato alle autorità di prepararsi alla fase blu, che prevede la chiusura di tutte le vie di comunicazione e di transito circostanti.

Lunedì mattina l’Ufficio tecnico cantonale e la Ferrovia retica hanno messo in funzione dei semafori sulle strade cantonali e sulla linea ferroviaria. Se il materiale dovesse staccarsi, le strade da Tiefencastel a Surava e a Lenzerheide, così come la linea ferroviaria dell’Albula, verranno chiuse immediatamente.

Inoltre, verrà emanato un divieto di transito per biciclette e pedoni nei due tratti stradali interessati. Il Comune sta anche organizzando la chiusura del sentiero escursionistico a sinistra del fiume Albula fra Tiefencastel e Surava.

La situazione viene costantemente valutata

Gli esperti monitorano costantemente la situazione e lavorano in stretta collaborazione con le autorità, ha assicurato il Comune. I preparativi per la fase blu sono di natura puramente precauzionale.

Al momento gli esperti presumono che la situazione di pericolo si attenuerà rapidamente. Se così dovesse essere, non sarà necessario passare effettivamente alla prossima fase.

