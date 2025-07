Oggi in Svizzera

La sudafricana Caster Semenya è classificata come persona con “disturbi dello sviluppo sessuale (DSD)”. Ha vinto l’oro olimpico negli 800 metri nel 2012 e nel 2016. Ma, dal 2019, non può più partecipare a gare internazionali sulla sua distanza preferita a causa della regola secondo la quale avrebbe dovuto ridurre il suo livello naturale di testosterone per poter partecipare alle competizioni internazionali nella categoria femminile, cosa che si è rifiutata di fare.

La decisione della Grande corte di oggi conferma una sentenza del 2023 che la CEDU aveva pronunciato contro la Svizzera, coinvolta perché il Tribunale federale (TF), con sede a Losanna, è stata l’ultima istanza a pronunciarsi sul caso, scrive SRF. Semenya aveva presentato ricorso al TF contro la decisione del Tribunale arbitrale internazionale dello sport (CAS), anch’esso con sede a Losanna.

La CEDU ha condannato la Svizzera per aver violato il divieto di discriminazione e il diritto alla protezione della vita privata dell’atleta. Secondo i giudici, le autorità elvetiche – e in particolare il Tribunale federale – avrebbero dovuto garantire una protezione più efficace contro le conseguenze discriminatorie del regolamento imposto da World Athletics. Non è ancora chiaro quali saranno le ripercussioni della decisione per le atlete con DSD e per il sistema normativo dello sport internazionale.