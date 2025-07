Oggi in Svizzera

“Un divieto generalizzato di balneazione per gli stranieri è problematico”, ha dichiarato la CFR al quotidiano Blick. Secondo la Commissione, il provvedimento potrebbe violare l’articolo 8 della Costituzione federale, che sancisce il principio di non discriminazione. L’organo federale invita il Comune a valutare se il divieto sia davvero proporzionato e se non esistano alternative meno restrittive, come l’esclusione individuale di chi si rende responsabile di comportamenti inappropriati.

Il sindaco di Porrentruy, Philippe Eggertswyler, ha difeso la decisione, affermando che si tratta di una misura necessaria dopo numerosi episodi di inciviltà. “La Commissione fa il suo lavoro e noi facciamo il nostro”, ha dichiarato. Il Comune, ha spiegato, ha tentato altre soluzioni: campagne di prevenzione, aumento del personale e della sicurezza, ed esclusioni temporanee di singoli individui provenienti dalla vicina Francia.

La vicenda ha suscitato reazioni anche oltreconfine. Secondo il Blick, l’ambasciata francese in Svizzera starebbe valutando un intervento ufficiale presso le autorità federali. Diversi politici francesi hanno definito la misura “discriminatoria e sproporzionata”. Tuttavia, non mancano le voci favorevoli: la sindaca di Montbéliard e il canale televisivo francese di destra CNews hanno espresso sostegno alla decisione di Porrentruy.