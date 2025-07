Oggi in Svizzera

Già nel primo pomeriggio di mercoledì alcuni tifosi e tifose hanno lasciato i loro freschi appartamenti, indossato la maglia e si sono diretti in massa, in rosso e bianco, verso il St. Jakobpark di Basilea per la tanto attesa festa del calcio .

L’esordio agli Europei femminili ha mantenuto (quasi) tutte le promesse. L’atmosfera era gioiosa, la partita ha offerto alti e bassi nel giro di pochi minuti. Alla fine, la Nazionale svizzera ha perso contro la Norvegia nella seconda partita della serata inaugurale per 1:2.

Nonostante la sconfitta, oggi i media della Confederazione sono stati unanimi: la Nazionale femminile ha superato le aspettative nella partita d’esordio, soprattutto nel primo tempo. “Come per magia, un primo tempo che non si pensava possibile. Da stropicciarsi gli occhi, qualcosa si sta muovendo”, scrive la NZZ, e il Tages-Anzeiger aggiunge: “La sensazione dopo questo 1:2 non è poi così negativa. E non deve esserlo. Perché questa Nazionale è pronta per gli Europei, per una festa del calcio. E la Confederazione lo è altrettanto”.

Nei giornali di CH Media si esprimono anche le giocatrici della Nazionale sulla sconfitta all’esordio. L’autrice del gol, Nadine Riesen, è delusa per aver mancato il 2:2, ma si rivolge anche al pubblico: “Vedere quante persone erano presenti per sostenerci è stato indescrivibile. Una cosa che non si può immaginare prima, bisogna viverla”.