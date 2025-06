Oggi in Svizzera

Il numero è impressionante: nella prima metà del 2025, in Svizzera, 18 donne e ragazze sono state uccise da uomini a loro vicini. La risposta del Governo federale, dei Cantoni e dei Comuni è stata pronta e decisa.

In una riunione speciale, le autorità hanno deciso di aumentare il numero di case di accoglienza, formare personale più specializzato e introdurre un’analisi sistematica dei femminicidi. L’obiettivo: riconoscere la violenza in una fase precoce, proteggere meglio le persone colpite e salvare vite umane.

La ministra dell’Interno Elisabeth Baume-Schneider, che ha promosso le misure, ha usato parole chiare: “Questa violenza è inaccettabile”, ha dichiarato il 1° maggio scorso. Ha invitato a lottare insieme per una società in cui le donne possano vivere in sicurezza e autodeterminazione.

Anche la pressione della popolazione sta crescendo: in una petizione, firmata da 24’000 persone, la Gioventù socialista chiede una legge contro la violenza di genere e un aumento significativo dei fondi per la prevenzione e la protezione. In particolare si domandano 350 milioni di franchi per le case di accoglienza e i servizi di sostegno alle donne.