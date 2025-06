Oggi in Svizzera

Nel 2023, le persone anziane si sono suicidate otto volte di più del resto della popolazione. Negli ultimi 25 anni, la proporzione delle e degli ultra 85enni che ha messo fine alla propria vita è quadruplicata. Nella fascia d’età 65-84 è invece raddoppiata. Un’evoluzione in contrasto con quanto avviene tra le persone più giovani, il cui tasso di suicidi si è ridotto di circa il 30% in due decenni.

Gran parte di questi casi si spiega con un ricorso maggiore al suicidio assistito, precisa RTS. Quattro persone su cinque tra 64 e 84 anni che si sono suicidate lo hanno fatto tramite un servizio di accompagnamento alla morte. La proporzione sale a 9 su 10 tra le persone over 85.

A partire dagli anni 2010, sembra si stia assistendo a uno slittamento dal suicidio non assistito verso quello assistito da parte della popolazione anziana, emerge dall’indagine.

Secondo il copresidente della sezione svizzero-francese del servizio di assistenza al suicidio Exit, Jean-Jacques Bise, si tratta anche da un fenomeno generazionale. A ricorrere in questi ultimi anni al suicidio assistito sono spesso esponenti di una generazione che ha lottato per l’autodeterminazione e per cui avere la scelta su come morire è l’espressione ultima della libertà personale, afferma.