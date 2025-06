La Battaglia di Morat come non l’avete mai vissuta

Il dipinto è visibile nei minimi dettagli. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Il sito internet Terapixel Panorama offre un'esperienza immersiva nel dipinto della Battaglia di Morat, fino nei minimi dettagli.

In occasione dell’anniversario della Battaglia di Morat del 22 giugno 1476, il Politecnico federale di Losanna (EPFL) ha lanciato domenica un sito internetCollegamento esterno che offre al grande pubblico un’esperienza immersiva del celebre panorama. Una piattaforma mette inoltre le fonti a disposizione della comunità scientifica.

Il Laboratorio di museologia sperimentale dell’EPFL ha digitalizzato il Panorama della Battaglia di Morat, un tesoro nazionale del XIX secolo finora inaccessibile, ha indicato l’istituto in un comunicato.

Il dipinto è stato restituito come un gemello digitale aumentato da 1,6 trilioni di pixel. Ora può essere scoperto ed esplorato online, oltre che attraverso una serie di mostre interattive in musei svizzeri e altre istituzioni internazionali.

Il sito è stato lanciato domenica 22 giugno, anniversario della celebre battaglia del 1476. Offre l’accesso all’immagine più grande mai realizzata di un oggetto fisico, in ultra-alta risoluzione.

Propone due modalità di interazione: una piattaforma scientifica, che consente l’accesso alle fonti primarie con annotazioni scientifiche e una futura estrazione automatica dei dati, oppure il Panorama Terapixel, arricchito da video volumetrici, oggetti 3D, motion capture e un paesaggio sonoro dinamico.

Accessibilità e inclusione

Questa interfaccia destinata al grande pubblico si sviluppa in un racconto multimodale in cui gli utenti possono seguire visite guidate, navigare, osservare e interagire con il gemello digitale in modo autonomo, attraverso un’esplorazione libera.

L’accessibilità e l’inclusione sono al centro del progetto. Per questo l’interfaccia include una navigazione trilingue (francese, inglese e tedesco) e una modalità di descrizione audio, garantendo un’esperienza accessibile anche alle persone ipovedenti.

Parallelamente all’esperienza digitale online, una serie di mostre si svolgerà da agosto 2025 a maggio 2027, coinvolgendo il Museum für Gestaltung di Zurigo, il Museo di Morat (FR), il Museo storico di Berna e il Castello di Grandson (VD), oltre ad altri luoghi internazionali.

Terapixel è un progetto di ricerca del Laboratorio di museologia sperimentale dell’EPFL, diretto dalla professoressa Sarah Kenderdine, in collaborazione con la Fondazione del Panorama della Battaglia di Morat, proprietaria dell’opera originale.

Alla ricerca di una sede espositiva

Sul piano materiale, la ricerca di una sede espositiva permanente per il capolavoro di Louis Braun, dipinto nel 1893, le cui dimensioni sono di 100 metri per 10 e pesa una tonnellata e mezza, è in stallo da molti anni.

Per ricordare, il panorama illustra la battaglia del 1476 in cui i Confederati sconfissero il duca di Borgogna Carlo il Temerario. Completato nel 1894, è stato restaurato negli anni 2000.

L’esposizione nazionale del 2002 aveva permesso di esporlo temporaneamente nel cubo galleggiante dell’Arteplage di Morat. L’installazione fu una delle più visitate di Expo.02.