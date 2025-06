Oggi in Svizzera

L’offerta si concentrerà sul digitale, ha precisato il gruppo editoriale zurighese, e verrà creata una redazione centrale per la Svizzera tedesca e francese ripartita tra Losanna, Berna e Zurigo. Chiuderanno invece gli uffici regionali di Basilea, Ginevra, Lucerna e San Gallo. Si stima che circa 80 posti di lavoro verranno soppressi.

In Ticino, dove il giornale è gestito da una joint venture autonoma (la 20 Minuti Ticino SA), le attività si concentreranno sul portale di notizie tio/20 Minuti e non sono previsti tagli al personale.

In un comunicato si precisa che la decisione è dovuta al “rapido mutamento delle abitudini di fruizione dei media e del calo degli introiti dalla stampa”. 20 Minuten era stato lanciato nel 1999 come giornale gratuito per pendolari e ha goduto per molto tempo di grande successo. Negli ultimi anni si è però assottigliato sempre di più sulla scia della diminuzione delle entrate pubblicitarie che ha colpito i giornali cartacei.