Oggi in Svizzera

La stretta dell’amministrazione Trump per combattere l’immigrazione illegale negli Stati Uniti sta avendo risvolti da incubo anche per qualche turista.

Brutta avventura per una donna svizzera negli Stati Uniti che voleva festeggiare il suo compleanno a New York e si è invece ritrovata incarcerata in un centro di detenzione nel New Jersey.

Quanto accaduto a questa donna potrebbe succedere a chiunque, secondo l’avvocato Pascal Ronc intervistato dalla Neue Zürcher Zeitung, e rappresenta una diretta conseguenza delle politiche migratorie introdotte dall’amministrazione Trump. Lara – nome di fantasia scelto dalla NZZ per tutelarne l’identità – è atterrata a New York lo scorso 9 aprile con un visto turistico valido. Studentessa di scienze dell’educazione e insegnante, si era recata nella Grande Mela per festeggiare il compleanno con amici che vivono lì, in una città che conosce bene grazie a precedenti soggiorni di studio.

Appena atterrata, è selezionata per ulteriori controlli dagli agenti della Customs and Border Protection, e trascorre sei ore con altri passeggeri. Gli agenti le chiedono perché viaggi così spesso e quando scoprono che insegna anche online a studenti americani, sospettano che voglia lavorare illegalmente nel Paese. Le chiedono quindi di sbloccare il telefono, nonché i codici di accesso alle reti sociali e all’e-banking. Non credono alle sue spiegazioni e le dicono: “O ammetti che sei qui per lavorare o finisci in prigione”. La donna chiede un avvocato e di contattare l’ambasciata svizzera e si sente rispondere: “Non hai alcun diritto qui, non sei cittadina americana”.

Lara viene incatenata ai piedi e alla vita e trasferita all’Elizabeth Detention Center, un centro di detenzione nel New Jersey. “Ho pianto per la prima volta”, racconta alla NZZ. “La struttura ospita 350 persone, pur avendo solo 250 posti. Mancano medicinali, acqua potabile e sapone”, scrive la testata svizzero tedesca. Lara, che ha il ciclo mestruale, riceve solo un assorbente dopo molte richieste. Dopo 24 ore, la donna – incatenata, coi vestiti macchiati di sangue e con “lividi e ferite documentate da foto” – viene scortata da agenti armati fino a un aereo per essere espulsa. Solo quando è in volo le vengono restituiti passaporto e telefono. Il Dipartimento federale degli affari esteri, intervenuto presso le autorità statunitensi tramite il consolato di New York, ha indicato di avere espresso la sua preoccupazione per quanto accaduto durante un incontro ad aprile con l’incaricato d’affari degli Stati Uniti a Berna.