Oggi in Svizzera

Il consigliere svizzero per la sicurezza Gabriel Lüchinger si reca a Mosca per una conferenza sulla sicurezza.

Come riporta CH Media, Gabriel Lüchinger, capo della Divisione sicurezza internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), si recherà a Mosca per la conferenza. Lüchinger sarà probabilmente uno dei pochi, se non l’unico rappresentante dell’Europa occidentale ad andare in Russia.

Secondo il DFAE, Lüchinger ha colto l’occasione della conferenza per avere colloqui con rappresentanti del Governo russo: “Fa parte dell’offerta di buoni uffici parlare sia con la Russia sia con l’Ucraina”.

La Confederazione svizzera è di nuovo coinvolta negli sforzi di pace in Ucraina? Ci sono sempre più segnali in tal senso, scrive CH Media. Un post su X del presidente ucraino Volodimir Zelensky e vari incontri ad alto livello tra la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il suo omologo ucraino, tra gli altri, indicherebbero almeno che la Svizzera intende impegnarsi in vista di possibili negoziati di pace.

Da parte russa, c’è meno fiducia nel ruolo della Svizzera. “Se le dinamiche attuali e la posizione francamente pro-Kiev delle autorità svizzere persistono, la questione dell’organizzazione di un tale incontro in Svizzera è piuttosto speculativa”, ha dichiarato l’ambasciatore russo in Svizzera, Sergei Garmonin, citato dall’agenzia TASS.