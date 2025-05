Oggi in Svizzera

Il taccheggio è in aumento in Svizzera.

Niente panico: la Confederazione elvetica non è ancora un Paese di criminali. Le autorità statunitensi segnalano semplicemente un aumento del rischio di microcriminalità, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche più frequentate. Per quanto riguarda il terrorismo e la violenza politica, gli USA parlano di un rischio “da basso a moderato”.

Non è che nel Paese dello Zio Sam siano un po’ paranoici? Non necessariamente. In Svizzera, le notizie mostrano un certo deterioramento della situazione della sicurezza. I furti nei negozi, ad esempio, stanno aumentando in modo massiccio. “Ci stiamo avvicinando alle condizioni del Sudafrica”, ha dichiarato di recente un rappresentante del commercio al dettaglio alla Neue Zürcher Zeitung.

In generale, la popolazione elvetica non è più onesta come un tempo. Uno studio di moneyland.ch mostra che il 40% delle 1’500 persone intervistate per un sondaggio ha ammesso di aver viaggiato almeno una volta senza biglietto, il 25% di aver rubato in un negozio e il 18% di aver sottratto qualcosa in un hotel.