Oggi in Svizzera

“Lo scenario peggiore è stato finora evitato”, ha dichiarato Alban Brigger, dello staff di controllo regionale, durante la conferenza stampa di martedì pomeriggio, riferendosi al fatto che si sono verificate diverse cadute parziali di massi piuttosto che il crollo dell’intera massa in una sola volta. Secondo le stime, si sono già staccati 1,5 milioni di metri cubi. Gli specialisti escludono l’uso di esplosivi per controllare la situazione.

Gli eventi ricordano quelli del villaggio di Brienz, nei Grigioni, che è stato evacuato a novembre per il rischio di un’enorme frana. Ma per Simon Löw, professore emerito di geologia ingegneristica presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), le due situazioni non sono paragonabili, se non altro per il tipo di terreno.

Secondo il professore, i grandi fenomeni che coinvolgono milioni di metri cubi, come quello attuale a Nesthorn, non sono aumentati negli ultimi decenni rispetto agli ultimi 300 anni. D’altra parte, gli episodi più contenuti come gli smottamenti e le cadute di massi, sono diventati più frequenti a partire dagli anni Novanta.