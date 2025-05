Oggi in Svizzera

Lo studio dell’onicotecnica sarà presto visitato non solo per abbellire le unghie?

Dietro l’idea c’è l’azienda Smart Chip di Lucerna. In pratica, un chip viene applicato sull’unghia e collegato a un’app per smartphone e alla carta di credito. I primi partner, come la società di carte di credito statunitense Mastercard e la banca svizzera Cembra, sono già coinvolti, come riportano i giornali di CH Media.

In autunno inizierà la collaborazione con circa 30 studi per la cura delle unghie in diverse città svizzere. Il chip viene applicato sull’unghia in dieci minuti, al costo di 10-20 franchi. L’unico inconveniente è che le unghie crescono. Per evitare che il chip “esca”, dovrebbe essere rinnovato in media ogni due mesi.

Ma il pagamento non sarà l’unica funzione. “In futuro, il chip potrà essere usato senza problemi anche per il rilevamento delle presenze al lavoro, l’apertura di accessi controllati o l’identificazione personale, quasi come un biglietto da visita”, spiega il responsabile marketing Mike Wicki a CH Media.