Oggi in Svizzera

Entrambe le parti hanno concordato una pausa di 90 giorni per continuare i negoziati, ha dichiarato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent dopo la conclusione del primo round di discussioni a Ginevra. Mentre gli Stati Uniti lo definiscono un “accordo”, la Cina lo definisce un “importante consenso”, come scrive la Neue Zürcher Zeitung.

Gli Stati Uniti vogliono ridurre i dazi imposti sulle merci cinesi dal 145% al 30% per questi tre mesi, e la Cina accetta una riduzione dal 125% al 10% sui prodotti statunitensi. Secondo quanto riporta l’emittente pubblica svizzera in lingua tedesca SRF, le due parti hanno concordato di tenere in futuro consultazioni regolari sull’economia e sul commercio. Il vicepremier cinese He Lifeng ha rilasciato questa dichiarazione ai media statali cinesi.

Sebbene i colloqui si siano svolti a Ginevra, la Svizzera si è limitata a fare da padrona di casa e non ha svolto un ruolo di mediazione, scrive SRF. Tuttavia, la Confederazione ne ha tratto un duplice vantaggio: la presidente Karin Keller-Sutter e il ministro dell’Economia Guy Parmelin hanno potuto incontrare venerdì Bessent e He in merito ai dazi doganali. La Svizzera ha inoltre potuto rafforzare il suo profilo di mediatore.