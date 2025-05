Oggi in Svizzera

Berna e Bruxelles non sono d’accordo! La Commissione europea considera gli accordi negoziati con la Svizzera come un unico pacchetto, mentre la Confederazione elvetica è di parere diverso.

Tutti gli accordi e i protocolli sono stati negoziati come un pacchetto unico e i negoziati si sono conclusi di conseguenza, ha dichiarato martedì un portavoce della Commissione europea all’agenzia di stampa Keystone-ATS. Per Bruxelles, tutti gli accordi entreranno in vigore non appena i processi di ratifica saranno completati da entrambe le parti.

Il Consiglio federale, tuttavia, non la pensa allo stesso modo. La scorsa settimana ha annunciato che avrebbe presentato al Parlamento gli accordi negoziati in quattro decreti federali. Secondo il Governo, è quindi possibile che uno o più accordi vengano respinti dal Parlamento o dal popolo e non entrino in vigore.

Dopo un decennio di trattative tumultuose, lo scorso dicembre la Svizzera e l’Unione Europea hanno finalmente raggiunto un’intesa per stabilizzare le loro relazioni. Tuttavia, essa non è ancora stata siglata. Il Consiglio federale aprirà una fase di consultazione prima dell’estate e il Parlamento dovrà in seguito votarlo.