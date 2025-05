Un incontro tra USA e Cina sui dazi si terrà in Svizzera questa settimana

Il segretario al Tesoro USA Scott Bessent. Keystone-SDA

Il segretario al Tesoro USA Scott Bessent e il rappresentante per il Commercio Jamieson Grier incontreranno questa settimana gli omologhi cinesi in Svizzera.

Keystone-ATS

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, USA e Cina s’incontreranno questa settimana in Svizzera per discutere di dazi. Si tratterà del primo incontro ufficiale tra rappresentanti statunitensi e cinesi dall’imposizione delle tasse doganali contro Pechino da parte di Donald Trump.

L’ufficio di Bessent ha dichiarato in un comunicato che si recherà in Svizzera giovedì per un colloquio sul commercio con la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e che in seguito “incontrerà anche il rappresentante per le questioni economiche della Cina”

Il comunicato non ha rivelato i nomi dei funzionari di Pechino che parteciperanno, ma il più quotato e principale negoziatore commerciale della Cina è il vicepremier He Lifeng.

Bessent ha poi confermato a Fox News l’incontro: “Sarò in Svizzera per negoziare con gli svizzeri e, a quanto pare, nel Paese ci sarà anche un team cinese. Quindi, ci incontreremo sabato e domenica”, ha detto. “Quello che vogliamo è un commercio equo”, ha sottolineato il segretario al Tesoro americano.

La Cina promette dal canto suo di “non sacrificare la sua posizione di principio” e difendere “la giustizia” nei colloqui con gli USA, assicurando di aver avviato negoziati dopo “appelli dell’industria e dei consumatori americani”, in merito agli incontri sul commercio che il vicepremier He Lifeng, a capo del dossier per conto di Pechino, avrà con Bessent nella sua visita in Svizzera del 9-12 maggio.

“Se gli USA vogliono risolvere la questione coi negoziati devono affrontare il grave impatto negativo delle tariffe unilaterali su sé stessi e sul mondo”, ha detto un portavoce del ministero del Commercio cinese.